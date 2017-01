EK ukázala návrhy uľahčujúce život cezhraničným poskytovateľom služieb

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 10. januára (TASR) – Balík opatrení, ktoré majú uľahčiť jednotlivcom aj firmám poskytovanie služieb v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ dnes po svojom prvom zasadnutí v roku 2017, predstavila Európska komisia (EK). Od opatrení si sľubuje prínos pre spotrebiteľov, ľudí hľadajúcich si zamestnanie i podnikateľov a tiež ekonomický rast.Štyri navrhované opatrenia by mali poskytovateľom služieb uľahčiť zvládanie administratívnych prekážok a členským štátom zas pomôcť s odstránením zbytočných a zastaraných požiadaviek, ktoré kladú na zahraničných podnikateľov. EK chce namiesto zmeny aktuálnej legislatívy zabezpečiť úplnú implementáciu a dôkladné napĺňanie existujúcich pravidiel a predísť prijímaniu nevyhovujúcich právnych noriem na národnej úrovni.skonštatoval podpredseda EK zodpovedný za pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť Jyrki Katainen.vysvetlila eurokomisárka pre vnútorný trh, priemysel a podnikanie Elžbieta Bieňkowská.EK navrhuje pre poskytovateľov služieb e-kartu, ktorá im uľahčí administratívne povinnosti pri rozširovaní podnikania do ďalších členských štátov. Podnikateľ sa prostredníctvom e-karty obráti na styčného pracovníka vo svojom domovskom štáte. Ten v štáte, kde chce poskytovateľ služieb začať podnikať overí, či spĺňa tamojšie normy a pravidlá a informuje podnikateľa o výsledku.Ďalšie opatrenia sa týka približne pätiny európskych pracovníkov, ktorí na výkon svojej profesie potrebujú špeciálnu kvalifikáciu alebo titul. Hoci prijímanie a regulácia kvalifikačných pravidiel je právomocou národných štátov, EK chce dosiahnuť odstránenie zastaraných alebo neprimerane prísnych požiadaviek. Navrhuje preto jednotný a transparentný test, ktorým by mali členské štáty preveriť zákony prijímané na národnej úrovni a overiť si, či sú v súlade s európskymi štandardmi.Eurokomisia ponúka členským štátom pomoc pri nastavení kvalifikačných pravidiel pri profesiách s vysokým potenciálom na tvorbu pracovných miest a ekonomického rastu. Týka sa to napríklad architektov, technikov, právnikov, účtovníkov, realitných maklérov alebo turistických sprievodcov. EK sa pri návrh inšpirovala prínosnou reformou trhu so službami v Poľsku, Taliansku, Španielsku a Portugalsku.Štvrtým opatrením je návrh, aby členské štáty informovali EK o reformách v oblasti služieb. Cieľom je, aby eurokomisia mohla vopred členský štát upozorniť, ak navrhovaný zákon nie je v súlade s únijnou legislatívou.