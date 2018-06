EK vyšetruje ponuku Deutsche Telekom na kúpu holandskej divízie Tele2

Nemecká spoločnosť Deutsche Telekom. Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 12. júna (TASR) - Európska komisia začala vyšetrovať ponuku Deutsche Telekom na kúpu holandskej divízie švédskej firmy Tele2, keďže regulačné úrady Európskej únie (EÚ) vyjadrili znepokojenie nad dohodou.Vyšetrovanie začalo v utorok a potrvá štyri mesiace. Podčiarkuje tvrdú líniu európskych úradov voči telekomunikačným obchodom, ktoré znižujú počet hráčov na trhu zo štyroch na tri a môžu zasiahnuť spotrebiteľov vyššími účtami.uviedla vo vyhlásení európska komisárka pre hospodársku súťaž Margrethe Vestagerová.Úrad EÚ pre hospodársku súťaž sa do 17. októbra rozhodne, či zruší alebo zablokuje dohodu v závislosti od toho, či Deutsche Telekom a Tele2 ponúknu ústupky.Tele2 uviedol, že očakával zdĺhavé vyšetrovanie a zopakoval svoj cieľ uzavrieť dohodu v druhej polovici roka.Vestagerová už prekazila plány spoločností Telia Company a Telenor v roku 2015 na zlúčenie svojich podnikov v Dánsku s odôvodnením, že nedokázali odstrániť jej obavy z obmedzeného počtu hráčov na trhu v jej domovskej krajine.O rok neskôr zablokovala ponuku spoločnosti CK Hutchison Holdings na zlúčení jej britskej firmy Three UK s britskou dcérou spoločnosti Telefónica O2. Ale potom umožnila Hutchison spojiť jej taliansku divíziu s talianskou Vimpelcom po tom, ako zabezpečila ťažké ústupky.Telekomunikační operátori už dlho vyzývali Komisiu, aby zaujala širší pohľad na odvetvie a nezameriavala sa len na počet telekomunikačných operátorov na trhu.Deutsche Telekom chce kúpiť holandské aktíva spoločnosti Tele2 a skombinovať ich so svojou T-Mobile Nederland, aby mohol ponúkať tzv. konvergované balíky pevných a mobilných sietí, ktoré umožňujú prenos dát, hlasu a videa na zariadenia doma alebo na cestách. To umožní Deutsche Telekomu lepšie konkurovať spoločnostiam KPN a Ziggo.T-Mobile Nederland a Tele2 sú tretím a štvrtým najväčším hráčom v Holandsku, na trhu dominuje spoločnosť KPN, ktorá mala 43-% podiel na trhu na konci roka 2017, za ňou nasleduje Ziggo s 30,5-% podielom.