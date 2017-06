EK vysvetlila dôvody právneho konania proto ČR, Maďarsku a Poľsku

Na ilustračnej fotografii sú migranti z Egypta Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Komisia upozornila, že:



- Maďarsko od začatia relokačného mechanizmu nepodniklo vôbec žiadne kroky;



- Poľsko zatiaľ nikoho nepresídlilo a od decembra 2015 neposkytlo ani žiadne miesta pre migrantov;



- Česká republika nikoho neprijala od augusta 2016 a už vyše roka nedala k dispozícii žiadne nové miesta.

Brusel 14. júna (TASR) - Európska komisia (EK) v dnes zverejnenom mesačnom balíku právnych konaní voči členským štátom, ktoré porušili legislatívu EÚ, zdôvodnila prečo spustila právne konanie o nesplnení povinnosti voči Českej republike, Maďarsku a Poľsku. Dôvodom je, že uvedené krajiny nedodržali svoje povinností na základe rozhodnutia o relokáciách migrantov, ktoré Rada EÚ prijala v septembri 2015.V dokumente EK sa spresňuje, že aj napriek tomu, že komisia tieto tri krajiny opakovane vyzvala, aby vykonali nápravu, stále neberú ohľad na svoje záväzky voči Grécku, Taliansku a ďalším členským štátom.Podľa uvedených rozhodnutí Rady EÚ by mali členské štáty každé tri mesiace poskytnúť miesta na relokácie, aby sa zaistil hladký a usporiadaný priebeh tohto procesu.EK už predtým, v dvanástej správe o relokáciách zo 16. mája, oznámila, že tie členské štáty, ktoré takmer rok nikoho neprijali a ani nedali k dispozícii nové miesta, porušujú svoje povinnosti a mali by okamžite urobiť nápravu už v priebehu nasledujúceho mesiaca.Keďže Česká republika, Maďarsko a Poľsko doteraz nepodnikli žiadne kroky, EK sa rozhodla, že dnes začne právne konanie o nesplnení povinnosti a zašle týmto trom členským štátom výzvu, čo oznámila už v utorok v rámci trinástej správy o relokáciách a presídľovaní migrantov.Vzhľadom na to, že rozhodnutie Rady EÚ o relokáciách bolo prijaté v reakcii na naliehavú situáciu (vysoký nárast migrácie v roku 2015) a vzhľadom na opakované výzvy, ktoré boli trom členským štátom zaslané, majú orgány Českej republiky, Maďarska a Poľska jeden mesiac, namiesto obvyklej dvojmesačnej lehoty, aby na argumenty predložené EK reagovali.Ak Brusel nedostane na výzvu odpoveď alebo ak poskytnuté odpovede nebudú uspokojivé, EK môže pristúpiť k ďalšej fáze konania o porušení povinnosti a zaslať príslušnému členskému štátu odôvodnené stanovisko. V prípade potreby sa EK môže obrátiť na Súdny dvor EÚ.Rozhodnutie Rady EÚ o relokáciách sa vzťahuje na všetkých migrantov, ktorí do 26. septembra 2017 prídu do Grécka alebo Talianska a ak požiadajú o azyl, musia byť v primeranom časovom rámci relokovaní do ostatných členských krajín EÚ, ktoré sa k tejto presídľovacej schéme v roku 2015 zaviazali.