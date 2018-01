EK vyzýva na dôraznejší boj proti nenávistným obsahom na internete

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 8. januára (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok pripomenula, že päť členov exekutívy EÚ sa v utorok (9.1.) v Bruseli stretne so zástupcami internetových platforiem, aby diskutovali o pokroku v boji proti šíreniu nelegálneho obsahu na internete vrátane teroristickej propagandy, xenofóbnych, rasistických a nenávistných prejavov, ako aj porušovaní práv duševného vlastníctva.Pri tejto príležitosti piati predstavitelia EK vydali spoločné vyhlásenie, v ktorom upozornili, žePodpredseda EK Andrus Ansip a eurokomisári Dimitris Avramopulos, Elžbieta Bieňkowská, Věra Jourová, Julian King a Marija Gabrielová zároveň upozornili, že riešenie tejto situácie si vyžaduje kolektívnu reakciu zo strany všetkých aktérov vrátane internetového priemyslu.uvádza sa v spoločnom vyhlásení.Podľa správy EK tento prístup už prináša ovocie, avšak aj keby sa podarilo odstrániť desaťtisíce príkladov nelegálneho obsahu, stále ho na internete zostanú státisíce. Eurokomisia preto požaduje čo najrýchlejšie odstraňovanie nelegálnych obsahov, leboKomisia vyjadrila nádej, že online platformy zintenzívnia a urýchlia svoje úsilie, aby mohli tieto hrozby riešiť rýchlo a komplexne, napríklad formou užšej spolupráce s vnútroštátnymi orgánmi presadzovania práva, lepšou výmenou znalostí medzi internetovými aktérmi a prostredníctvom ďalších opatrení proti opätovnému výskytu nelegálneho obsahu.Hodnotenie, ktoré v júni 2017 vykonali viaceré mimovládne organizácie a verejné orgány v 24 členských štátoch EÚ, naznačilo, že internetové spoločnosti dosiahli značný pokrok pri realizácii záväzkov v tomto smere. IT spoločnosti v priemere reagovali v 59 percentách prípadov na oznámenia o výskyte nelegálneho prejavu a odstránili ho. Išlo o viac ako dvojnásobok zásahov v porovnaní so začiatkom roka 2017. Ďalšie podobné hodnotenie EK zverejní v nadchádzajúcich týždňoch.Spravodajca TASR Jaromír Novak