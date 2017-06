EK začala právne konanie voči ČR, Maďarsku a Poľsku kvôli relokáciám

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kamall kriitizuje EÚ za právne konanie voči Stredoeurópanom kvôli utečencom

Syed Kamall Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 13. júna (TASR) - Európska komisia dnes potvrdila, že začala proces právneho konania proti Českej republike, Maďarsku a Poľsku z dôvodu porušenia európskej legislatívy súvisiacej s prerozdelením žiadateľov o azyl.píše sa v komuniké exekutívy EÚ.V dokumente sa uvádza, žesa eurokomisia rozhodla začať voči zmieneným členským štátom právne konanie pre porušenie tejto povinnosti.Komisia ako prvý krok v tomto konaní rozpošle listy s oficiálnym rozhodnutím o spustení konania do Prahy, Budapešti a Varšavy. Listy predstavujú prvý krok v rámci postupu v prípade porušenia povinnosti (tzv. infringement) vyplývajúcich zo zmlúv EÚ a rozhodnutí na úrovni EÚ zo strany niektorého členského štátu.Právne konanie sa týka porušenie dohody prijatej na zasadení Rady EÚ pre vnútorné záležitosti v septembri 2015, ktorá predvída premiestnenie 160.000 migrantov z územia Grécka a Talianska na územie ostatných členských krajín Únie. Dohoda bola prijatá, hoci proti takémuto programu relokácií hlasovali Česká republika, Maďarsko, Rumunsko a Slovensko. Poľsko pôvodne proti tomuto mechanizmu protestovalo, v septembri 2015 však nakoniec hlasovalo za jeho prijatie.Členské štáty EÚ sa neskôr zaviazali prijať ďalších 22.000 utečencov zo Sýrie, ktorí sa ocitli v susedných krajinách, v Turecku, Jordánsku a Libanone.Syed Kamall, líder Európskych konzervatívcov a reformistov (ECR), tretej najsilnejšej politickej frakcie v Európskom parlamente (EP), sa dnes zastal trojice stredoeurópskych štátov, voči ktorým Európska komisia spustila právne konanie z dôvodu nerešpektovania systému povinných kvót pre žiadateľov o azyl.Exekutíva EÚ dnes v komuniké oznámila, že spúšťa právne konanie voči Českej republike, Maďarsku a Poľsku, lebo nekonali v súlade s zákonnými povinnosťami vyplývajúcimi z rozhodnutia Rady EÚ zo septembra 2015 a v súlade so záväzkami voči Grécku a Taliansku.Predsedu ECR označil rozhodnutie Európskej komisie v súvislosti s tým, že tri krajiny odmietli účasť na programe relokácií migrantov, za neopodstatnené a nerozumné.uviedol Kamall v správe pre médiá.Podľa jeho slov by Európska komisia a Európsky parlament ešte predtým, ako nanútia nepopulárne a neefektívne právne predpisy týkajúce sa prisťahovalectva neochotným členským štátom, mali nájsť také riešenia migračnej krízy, ktoré budú vychádzať z konsenzu a nebudú vytvárať deliace čiary medzi členskými krajinami Únie.vysvetlil britský europoslanec.