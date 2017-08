EK začala preverovať plánované prevzatie Monsanta firmou Bayer

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 22. augusta (TASR) - Európska komisia oznámila, že začala preverovanie plánovanej akvizície amerického producenta osív Monsanto nemeckým chemickým a farmaceutickým koncernom Bayer. Ako uviedla, dôvodom sú obavy, že spojenie týchto spoločností by mohlo negatívne ovplyvniť hospodársku súťaž v oblasti produkcie osív a pesticídov.uviedla komisárka Európskej únie pre hospodársku súťaž Margrethe Vestagerová.V septembri minulého roka spoločnosť Monsanto, najväčší producent osív na svete, súhlasila s ponukou Bayeru na prevzatie. V rámci nej nemecká spoločnosť zaplatí akcionárom Monsanta 57 miliárd USD (48,42 miliardy eur) a zároveň prevezme dlh americkej firmy v hodnote 9 miliárd USD. V prípade, že akvizícia sa úspešne zrealizuje, vznikne najväčší integrovaný producent osív a pesticídov na svete.V reakcii na rozhodnutie Bruselu Bayer oznámil, žeZároveň dodal, že podľa neho bude spojenie firiem výhodné pre farmárov aj spotrebiteľov. S Európskou komisiou plánuje v tejto veci aj naďalej konštruktívne spolupracovať, pričom očakáva, že EK by mohla transakciu schváliť do konca tohto roka.