EK žaluje Írsko za nevymáhanie daní od spoločnosti Apple

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 4. októbra (TASR) - Európska komisia (EK) dnes oznámila, že sa rozhodla zažalovať Írsko na Súdnom dvore EÚ za to, že nevymáhalo od spoločnosti Apple nezákonnú štátnu pomoc vo výške 13 miliárd eur, ako o tom v auguste 2016 rozhodla komisia.Komisia vo svojom rozhodnutí z 30. augusta 2016 dospela k záveru, že Írskom povolené daňové zvýhodnenia pre spoločnosť Apple bolo nezákonné a nezlučiteľné s pravidlami EÚ o štátnej pomoci. Postoj írskej vlády umožnil technologickému gigantu platiť oveľa nižšiu daň ako iným podnikom. Neoprávnené daňové výhody podľa eurokomisie dosiahli až 13 miliárd eur, ktoré Írsko malo spätne vymáhať aj s úrokmi.Predpisy EÚ o štátnej pomoci vyžadujú vymáhanie nezákonnej štátnej pomoci s cieľom odstrániť narušenie hospodárskej súťaže, ktoré bolo spôsobené takýmto druhom pomoci.Eurokomisárka zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže Margrethe Vestagerová zdôraznila, že Írsko musí získať späť nezákonnú štátnu pomoc od spoločnosti Apple až do výšky 13 miliárd eur, o čo sa dostatočne nesnažilo a do dnešného dňa nevymohlo žiadnu sumu.uviedla Vestagerová v správe pre médiá.Konečný termín pre Írsko na implementáciu rozhodnutia EK o zdaňovaní spoločnosti Apple bol 3. januára 2017, čo bolo v súlade so štandardnými postupmi, čiže štyri mesiace od oficiálneho oznámenia rozhodnutia.