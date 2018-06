Ekologické trhovisko oslávilo vo štvrtok 14. júna svoje 5. narodeniny. Aj tento rok sa súťažilo o bicykel

Vymeňte plastovú tašku za ekologickú - výmena plastových tašiek na Eco Village zadarmo za organickú plátennú tašku zo 100% bavlny. Vymenených bolo celkovo 82 tašiek.

Knižná výmena – výmena kníh, ktoré už ľudia majú prečítané, za unikátne kúsky od druhých ľudí zadarmo v pojazdnej knižnici priamo na trhovisku.

Vymeň auto za bicykel – Ručne stručne poskytlo zadarmo krátku masáž každému, kto prišiel na trhovisko na bicykli a masáž sa ušla aj ostatným.

Zber použitých zubných kefiek – spoločnosť Curaprox z použitých zubných kefiek vyrába koše na triedenie odpadu, ktoré v rámci projektu Eko Alarm Slovensko posielajú zadarmo do škôl spolu s osvetou o odpade. Na Eco Village 2018 bola možnosť si po prvýkrát zakúpiť takéto koše aj pre verejnosť spolu aj s Curaprox bezobalovými kefkami.

Recyklácia oblečenia – zber šatstva bol zorganizovaný pod taktovkou Ekocharity Slovenska, ktorá oblečenie transparentne spracováva a zhodnotením tejto druhotnej suroviny podporuje neziskové charitatívne organizácie zozbieraným oblečením, ale aj finančne.



BRATISLAVA 22. júna 2018 (WBN/PR) - Okrúhly piaty ročník zeleného trhoviska opäť poukázal na dôležitosť enviromentálneho prístupu k životnému prostrediu a zdravého životného štýlu aj uprostred biznis distriktu Bratislavy. Tradícia ekologického trhoviska nadviazala na predchádzajúce úspešné ročníky a aj tento rok bolo trhovisko organizované prvou zelenou kancelárskou budovou v Bratislave BBC 1 Plus.„Piate narodeniny Eco Village sme zorganizovali pre širokú verejnosť, tak ako aj predošlé ročníky a oslávili sme ich s ľuďmi spoločne. Eco Village už nie je len predajné trhovisko a ako prvá zelená kancelárska budova v Bratislave cítime zodpovednosť za šírenie myšlienok a aktivít ekologického prístupu v meste. Preto sme sa tento rok rozhodli vyzvať ľudí aby spravili malý krok a splnili jednu z našich piatich eko výziev a prispeli tak malými krokmi k veľkým zmenám v ekologickom prístupe,“ hovorílízingový riaditeľ BBC 1 Plus.Začiatok trhoviska privítalo daždivé a veterné počasie, ktoré potvrdilo silu tradície zeleného trhoviska a silnú základňu podporovateľov. Moderátorka a ambasádorka podujatiapredstavila aktivity a sprevádzala ľudí eko tipmi a vychytávkami z trhoviska. Ľudia z okolitých kancelárskych budov mali možnosť ochutnať na obed povestnýraw stravu z reštauráciečipripravila sladké a slané ochutnávky špeciálnych tyčiniek, koláčov a tort s použitím vyvážených a prospešnejších alternatívnych surovín, ktoré návštevníci ochutnali zadarmo. Pouličný básnikotvoril dvere do srdca účastníkov pomocou básne, ktorú vytvoril pre každého na mieru. Podujatie podporilo predajcov, ktorým nie je ľahostajný ich vplyv na okolité prostredie ako napríkladlokálneho pestovateľa aloerodinnéručne šité pohánkové a pšenovéeshoprastlinné mliekatradičnú slovenskú keramiku z Pezinkuorganizáciua ostatných.Návštevníci sa mohli zapojiť do piatich eko výziev, ktoré boli symbolickou oslavou 5. narodenín trhoviska:Hlavným partnerom bola ekologicky zmýšľajúca spoločnosťktorá do hlavnej súťaže venovala zelený dopravný prostriedok - bicykel. Účastníkom sa prihovoril starosta mestskej časti Ružinov,Motivácia organizátora Eco Village je každý rok odmenená chuťou ľudí podieľať sa a šíriť ďalej myšlienky podpory ekologických a enviromentálnych tém a tiež predaja lokálnych, ručne robených výrobkov. Piaty ročník napriek nepriaznivému počasiu potvrdil aktuálnosť a dôležitosť šírenia eko myšlienok a opäť ukázal ľuďom každodenné kroky a možnosti, ktoré vedia pozitívne ovplyvniť ďalšie generácie.