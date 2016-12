Ekonomická situácia v eurozóne sa naďalej zlepšuje

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel/Rím 30. decembra (TASR) - Ekonomická situácia v eurozóne sa zlepšuje. Naznačuje to indikátor Eurocoin signalizujúci makroekonomické trendy, ktorý na konci roka vyskočil na najvyššiu úroveň od roku 2011.Indikátor, ktorý sa vypočítava na základe prieskumu talianskej centrálnej banky a Centra pre výskum hospodárskej politiky (Centre for Economic Policy Research, CEPR), v decembri vzrástol na 0,59 bodu z 0,45 bodu v novembri. To je najviac od jari 2011, uviedla vo svojej správe Banca d’Italia.Dôvodom zlepšenia bolo zvýšenie spotrebiteľskej aj podnikateľskej dôvery a nárast inflačných tlakov, uviedla talianska centrálna banka.