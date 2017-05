Ekonomika EÚ pokračuje v zotavovaní a rastie už piaty rok

Šéf Európskej komisie Jean-Claude Juncker, archívne foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 11. mája (TASR) - Ekonomika Európskej únie (EÚ) pokračuje v zotavovaní a rastie už piaty rok v rade, pričom si udržuje prevažne stabilné tempo. Uviedla to dnes Európska komisia (EK) vo svojej jarnej prognóze.Komisia predpovedá celej EÚ nárast hrubého domáceho produktu (HDP) v tomto aj v nasledujúcom roku 2018 o 1,9 %. To sa zhoduje s jej zimnou prognózou.Predpoveď pre eurozónu však mierne zlepšila a v tomto roku očakáva rast jej HDP o 1,7 %, namiesto o 1,6 %, ako uviedla v zime. Odhad pre budúci rok však ponechala bez zmeny na úrovni 1,8 %.V rámci eurozóny bude tento rok najpomalšie rásť talianska ekonomika. Podľa jarnej prognózy sa HDP Talianska zvýši len o 0,9 %.Najvyššie tempo rastu HDP spomedzi štátov, ktoré zaviedli euro, dosiahne tento rok Malta (4,6 %), po ktorej nasledujú Luxembursko (4,3 %) a Írsko (4 %). A naopak, najpomalšie porastú ekonomiky Talianska, Fínska (1,3 %) a Francúzska (1,4 %).Inflácia v EÚ ožila a v uplynulých mesiacoch citeľne stúpla. Dôvodom bolo najmä zdraženie ropy. Ale tzv. jadrová inflácia, bez nestálych cien energií a potravín, je relatívne stabilná a drží sa pod dlhodobým premiérom.EK očakáva, že priemerná miera inflácie v eurozóne sa tento rok zvýšila na 1,6 % z vlaňajších 0,2 % a v roku 2018 klesne na 1,3 %.Súkromná spotreba, hlavný motor hospodárskeho rastu, stúpla vlani najstrmšie za 10 rokov, ale tento rok sa jej rast zmierni. Investície budú podľa EK pokračovať v stabilnom, ale stále miernom raste a je potrebné ich zvýšiť, zvlášť v niektorých sektoroch.Nezamestnanosť síce ďalej klesá, no stále je vysoká. Komisia predpovedá eurozóne tento rok zníženie miery nezamestnanosti na 9,4 % a v roku 2018 na 8,9 %, čo bude jej najnižšia úroveň od začiatku roka 2009.Aj v EÚ klesne nezamestnanosť na 8 % v roku 2017 a 7,7 % v nasledujúcom roku 2018.Čo sa týka rizík, stále pretrvávajú, ale sú viac vyvážené ako v zime. Externé riziká sú spojené s budúcimi ekonomickými a obchodnými vzťahmi EÚ s USA a výkonom čínskej ekonomiky. A v rámci EÚ je dôležité "zdravie" bankového systému a nadchádzajúce rokovania o podmienkach brexitu.