EKONOMIKA EUROZÓNY BY MALA TENTO ROK VZRÁSŤ O 2,3 %

Brusel 3. mája (TASR) - Ekonomika eurozóny by mala v tomto a budúcom roku zaznamenať mierne spomalenie rastu v porovnaní s rokom 2017, v ktorom dosiahla najvýraznejší za rast za posledných 10 rokov. Uviedla to v jarnej makroekonomickej prognóze Európska komisia, podľa ktorej by hospodárstvo menovej únie malo v roku 2018 vzrásť o 2,3 %.