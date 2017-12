Ekonomika eurozóny v roku 2018 podľa analytikov môže vzrásť

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 28. decembra (TASR) - Ekonomika eurozóny by aj v budúcom roku mala pokračovať v solídnom raste. Predpokladajú to v najnovšom prieskume britského denníka The Financial Times ekonómovia, podľa ktorých by budúcoročný rast mali potiahnuť najmä reformy trhu práce vo Francúzsku a očakávané vytvorenie proeurópskejv Nemecku.V rámci prieskumu, ktorý FT uskutočnil v priebehu decembra na vzorke 34 ekonómov, 31 z nich predpokladá, že ekonomika bloku s jednotnou menou vzrastie na budúci rok v priemere o 2,3 %, pričom nemalý počet z nich nevylučuje ani výraznejšie tempo rastu. Tento rok by na základe najnovších odhadov Európskej centrálnej banky (ECB) mala ekonomika eurozóny dosiahnuť 2,4-% rast. Na porovnanie, v roku 2016 predstavoval rast ekonomiky bloku len 1,7 %.Ekonómovia si veľa sľubujú od nového francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona a najmä od jeho reformy pracovného trhu. Prakticky všetci oslovení ekonómovia Macronove reformy schvaľujú, líšia sa však v názore na to, ako rýchlo sa vďaka nim podarí výraznejšie podporiť francúzsku ekonomiku.Nemecko po septembrových parlamentných voľbách ešte stále nemá zostavenú vládu, strana CDU kancelárky Angely Merkelovej, jej sesterská CSU a stredoľavicová SPD sú však predbežne pripravené diskutovať o prípadnom obnovení koalície. Väčšina oslovených ekonómov by takýto vývoj privítala.Na druhej strane, jedným z rizík pre budúci vývoj ekonomiky eurozóny by podľa ekonómov mohli byť talianske voľby, ktoré sa uskutočnia v marci 2018. Ako uviedli, riziko pre rast eurozóny predstavuje prípadné víťazstvo euroskeptických strán. Okrem neistoty súvisiacej s výsledkom talianskych parlamentných volieb sa ekonómovia obávajú aj prípadnej eskalácie napätia medzi USA a KĽDR.