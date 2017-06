Ekonomika Francúzska by mala dosiahnuť najrýchlejší rast

Na snímke francúzsky pouličný umelec JR pózuje pred sklenenou pyramídou Múzea Louvre, ktorá je pokrytá veľkým obrazom ako súčasť jeho projektu 23. mája 2016 v Paríži. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 21. júna (TASR) - Francúzska ekonomika smeruje k najvýraznejšiemu rastu za posledných šesť rokov. Uviedol to v najnovšej štvrťročnej správe o vývoji ekonomiky francúzsky štatistický úrad INSEE.Hrubý domáci produkt (HDP) Francúzska by mal tento rok vzrásť o 1,6 %. Ak sa odhad INSEE naplní, bude to najrýchlejšie tempo rastu od roku 2011. Na porovnanie, v roku 2016 vzrástla francúzska ekonomika o 1,1 %. Ekonomická aktivita vo Francúzsku by sa tak po zhruba troch rokoch slabšieho tempa rastu oproti susedným krajinám mala priblížiť rastu eurozóny. Ten by podľa INSEE mal tento rok dosiahnuť 1,8 % po 1,6-% raste v minulom roku.V 2. aj 3. kvartáli tohto roka by francúzska ekonomika mala vzrásť o 0,5 %, odhaduje INSEE. V poslednom štvrťroku očakáva mierne spomalenie tempa rastu na 0,4 %.Miera inflácie by ku koncu tohto roka mala dosiahnuť 1,1 %. Jadrová inflácia, teda bez započítania nestabilných cien potravín a energií, však pravdepodobne zotrvá na nízkej úrovni a ku koncu roka dosiahne okolo 0,8 %. Stále to však bude znamenať zrýchlenie jadrovej inflácie, keďže tá na záver roka 2016 zaznamenala 0,4 %.Nezamestnanosť by podľa INSEE mala tento rok klesnúť na 9,4 %. V prípade naplnenia prognózy to bude znamenať najnižšiu mieru nezamestnanosti od konca roka 2011.