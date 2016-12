Ekonomika Kuby klesla tento rok takmer o 1 %

Na snímke modré auto prechádza okolo vládnej budovy s kubánskou vlajkou. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Havana 27. decembra (TASR) - Kubánska ekonomika zaznamenala tento rok pokles takmer o 1 %, uviedol dnes kubánsky minister hospodárstva. Dôvodom je podľa neho pokles exportu do ropu produkujúcich krajín, ktoré zápasia s ekonomickými problémami. Niektoré z nich patria ku kľúčovým obchodným partnerom Kuby.Podľa ministra hospodárstva Ricarda Cabrisasa klesol hrubý domáci produkt (HDP) Kuby v tomto roku o 0,9 %. To znamená, že kubánska ekonomika zaznamenala v 2. polroku výrazný prepad, keď za prvých šesť mesiacov evidovala Havana rast ekonomiky o 1 %.Vyhliadky na budúci rok sú však omnoho lepšie, nakoľko podľa ministra vláda v roku 2017 počíta s výrazným rastom v oblasti cestovného ruchu a cukrovarníckeho priemyslu.citovali kubánske médiá Cabrisasa. V roku 2015 zaznamenala kubánska ekonomika podľa vládnych údajov rast na úrovni 4 %.Ekonomiku Kuby poškodil pokles cien komodít, ktorý nepriaznivo zasiahol do vývozu cukru či niklu, ako aj pokles tržieb z dodávok zdravotníckych služieb pre ropných producentov ako Venezuela a Angola. Navyše, krízou sužovaná Venezuela tento rok výrazne obmedzila dodávky lacnej ropy na Kubu.Jedným z mála svetlých bodov je posilnenie sektora cestovného ruchu na Kube po tom, ako sa zlepšili vzťahy medzi Havanou a Washingtonom. Niektorí ekonómovia ale upozorňujú, že zlepšenie vzťahov nemusí mať dlhé trvanie, keďže 20. januára nastúpi do úradu prezidenta v USA republikán Donald Trump, a ten varoval, že dohodu Baracka Obamu s kubánskou vládou zruší, dokiaľ Havana neponúkne Spojeným štátom "výhodnejšiu dohodu".