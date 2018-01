Ekonomika USA do začiatku roka 2018 dynamicky rástla, tvrdí Fed

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 17. januára (TASR) - Ekonomika USA sa do začiatku tohto roka vyvíjala dynamicky, uviedla americká centrálna banka (Fed).Rast miezd a cien bol mierny a situácia na trhu práce bola napätá, uviedol Fed vo svojej Béžovej knihe. Rast vo väčšine z 12 regiónov bol mierny až priemerný. Vyhliadky pre rok 2018 zostávajú optimistické.Béžová kniha je neoficiálnym hodnotením stavu americkej ekonomiky, ktorú Fed vydáva osemkrát do roka. Centrálna banka pri jej zostavovaní vychádza z informácií od svojich 12 regionálnych bánk.Údaje obsiahnuté v správe využije menový FOMC aj pri rozhodovaní na svojom najbližšom zasadnutí, ktoré sa bude konať 30. a 31. januára. Poslednýkrát ho bude viesť šéfka Fedu Janet Yellenová, ktorú 5. februára vystrieda jej následník Jerome Powell.Fed v decembri zvýšil svoj kľúčový úrok o 25 bázických bodov na 1,25 % až 1,50 %. To bolo tretie sprísnenie menovej politiky v roku 2017. Experti v tomto roku počítajú takisto s tromi zvýšeniami sadzieb a v rokoch 2019 a 2020 s dvomi každý rok.