Ekonomika USA v 1. kvartáli spomalila viac, ako sa čakalo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 30. mája (TASR) - Rast americkej ekonomiky sa v 1. štvrťroku spomalil o niečo viac, ako naznačil predbežný odhad. Dôvodom boli revízie investícií do zásob a spotrebiteľských výdavkov smerom nadol. Ale redukcia daní z príjmu pravdepodobne podporí aktivitu amerického hospodárstva v tomto roku.Hrubý domáci produkt (HDP) Spojených štátov vzrástol v prvých troch mesiacoch 2018 medziročne o 2,2 %, namiesto o 2,3 %, ako signalizovali predbežné údaje. Uviedlo to v stredu ministerstvo obchodu vo svojom druhom, spresnenom odhade. Na porovnanie, v predchádzajúcich troch mesiacoch stúpol HDP o 2,9 %.Objavili sa už náznaky, že v apríli, prvom mesiaci súčasného 2. štvrťroka, začala americká ekonomika naberať tempo vďaka solídnym spotrebiteľským výdavkom, investíciám do zariadenia a výroby. Na druhej strane sa zdá, že trh s bývaním urobil krok späť.Ekonómovia odhadujú, že zníženie dane z príjmov ktoré nadobudlo účinnosť v januári, zrýchli tento rok hospodársky rast. Mohol by sa tak priblížiť k cieľovej 3-% úrovni amerického prezidenta Donalda Trumpa.Pokiaľ ide o 1. kvartál, analytici očakávali, že nedôjde k revízii HDP aj vzhľadom na fakt, že zisky firiem po zdanení sa v prvých troch mesiacoch roka zvýšili o 5,9 % ( po 1,7-% náraste v 4. kvartáli 2017).To bol ich najstrmší nárast od 1. štvrťroka 2016 a odrážal zníženia sadzby dane z príjmov právnických osôb na 21 % z 35 %.Rast spotrebiteľských výdavkov, ktorý tvorí viac ako dve tretiny hospodárskej aktivity USA, sa však v 1. štvrťroku zabrzdil a klesol len 1 %, namiesto pôvodne odhadovaných 1,1 % z 4 % v 4. kvartáli 2017. To bolo najpomalšie tempo od 2. štvrťroka 2013.Aj hodnota podnikových zásob stúpla v 1. kvartáli tohto roka menej, na 20,2 miliardy USD (17,30 miliardy eur) namiesto 33,1 miliardy USD. Investície do zásob tak prispeli k rastu HDP len 0,13-percentuálneho bodu, a nie 0,43-percentuálneho bodu.Rast investícií do zariadenia firiem bol revidovaný smerom nahor, na 5,5 % zo 4,7 % v predbežnom odhade. Stále však nedosiahol dvojciferné číslo ako v 2. polovici 2017.Investície do výstavby domov sa pritom v 1. štvrťroku znížili o 2 %, namiesto toho, aby stagnovali.(1 EUR = 1,1558 USD)