Ekonomiku potiahol v úvode roka domáci dopyt: Spotreba aj investície

Bratislava 7. júna (TASR) - Slovenskú ekonomikuv úvode tohto roka domáci dopyt – spotreba aj investície. Uviedol to v komentári k zverejnenému hrubému domácemu produktu (HDP) za 1. štvrťrok 2018 Ľubomír Koršňák, analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia.Štruktúra rastu HDP podľa neho nepriniesla zásadnejšie prekvapenie.priblížil.Domáci dopyt v úvode roka podľa neho výraznejšie potiahli aj investície, fixné investície si medziročne polepšili dokonca až o 12,5 % (najrýchlejší rast od konca roka 2015). Prvý kvartál potvrdil, že verejné investície sa definitívneRok 2018 by sa mal podľa Koršňáka niesť v znamení reštartu slovenského automobilového priemyslu, ktorý bude ťažiť zo spustenia produkcie nových modelových radov i rozšírenia výrobných kapacít, vrátane otvorenia nového, v poradí už štvrtého, závodu na výrobu áut v krajine.myslí si Koršňák.Dôvody na vážne obavy však podľa neho nie sú.zdôraznil.dodal Koršňák.Podľa Kataríny Muchovej, analytičky Slovenskej sporiteľne, ťahúňom medziročného rastu bol výlučne domáci dopyt, keďže čisté vývozy prispeli k rastu negatívne ( pokles o 0,7 p. b.). Spotreba domácností poľavila zo svojho tempa iba minimálne a zvýšila sa medziročne o 3,5 %, čím k celkovému rastu hospodárstva prispela dvoma percentuálnymi bodmi.doplnila Muchová.Štatistický úrad (ŠÚ) SR informoval, že slovenská ekonomika v 1. štvrťroku tohto roka medziročne vzrástla o 3,6 %, čo bolo o 0,6 p. b. viac ako v rovnakom období vlaňajška. Po očistení o sezónne vplyvy sa HDP v porovnaní so 4. štvrťrokom reálne zvýšil o 0,9 %.