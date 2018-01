Ekonómovia očakávajú najvyšší rast svetovej ekonomiky za 8 rokov

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 24. januára (TASR) - Svetová ekonomika by mala tento rok dosiahnuť najvýraznejší rast za posledných osem rokov. Ukázal to najnovší prieskum medzi ekonómami. Napriek tomu ich prognóza rastu nie je taká optimistická ako v prípade Medzinárodného menového fondu (MMF).povedal hlavný ekonóm v Credit Suisse James Sweeney v rámci najnovšieho prieskumu agentúry Reuters. Tá ho uskutočnila v priebehu januára na vzorke 500 ekonómov.Ekonómovia očakávajú, že svetová ekonomika vzrastie tento rok o 3,7 %. Ak sa ich predpoveď vyplní, bude to znamenať najrýchlejšie tempo rastu od roku 2010, keď vzrástla o 4,3 %. Nový odhad znamená zlepšenie prognózy z októbra, keď ekonómovia očakávali rast na úrovni 3,6 %. Ani zlepšenie odhadu však nedosahuje prognózu MMF. Fond očakáva, že svetová ekonomika tento rok vzrastie o 3,9 %.Čo sa týka americkej ekonomiky, ekonómovia predpokladajú, že v roku 2018 by mala zaznamenať najrýchlejší rast za posledné tri roky. Prispieť by k tomu mala najväčšia daňová reforma od 80. rokov minulého storočia.Na druhej strane, znepokojenie aj naďalej vyvolávajú protekcionistické politiky vo svete, aj keď tieto obavy sa v poslednom období zmiernili. V predchádzajúcich prognózach ekonómovia varovali predpre svetovú ekonomiku v dôsledku protekcionizmu, najmä v súvislosti s programom Donalda Trumpa. V najnovšej prognóze sa však už do takej miery ako v predchádzajúcom období neznepokojujú.Ako prieskum ukázal, až 80 % z vybranej skupiny takmer 140 ekonómov uviedlo, že neočakávajú tento rok výraznejšie obchodné bariéry.uviedol Scott Anderson, hlavný ekonóm Bank od the West.Približne pätina oslovených ekonómov však zavádzanie obchodných bariér nevylučuje. Medzi určité problematické záležitosti zaradili napríklad prehodnocovanie Severoamerickej dohody o voľnom obchode (NAFTA), diskusie o brexite a rastúce riziko obchodnej vojny medzi USA a Čínou.