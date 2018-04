Ekonómovia varujú pred nárastom rozpočtového schodku USA

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 18. apríla (TASR) - Vyhliadky rastu ekonomiky USA sú v súčasnosti pozitívne, ale to zrejme bude málo na to, aby sa rozpočtový deficit nevymkol Washingtonu z rúk, varoval hlavný ekonóm Northern Trust Carl Tannenbaum. Pridal sa tak k rastúcemu množstvu expertov, ktorí sú znepokojení ohľadom vládnych výdavkov a dlhu USA.uviedol Tannenbaum, ktorý je bývalým špecialistom oddelenia chicagského Fedu pre hodnotenie rizík.Zníženie daní, ktoré schválili republikáni v decembri 2017, síce krátkodobo podporí expanziu ekonomiky spoločne so zvýšením vládnych výdavkov. Fiškálne stimuly sú však podľa Tannenbauma sporné, keďže prichádzajú v čase, keď sa ekonomike darí aj bez nich, a zmeniliObhajcovia zníženia daní počítajú 3-% tempo rastu. Zdá sa, že ich predpovede sú príliš optimistické. Nezávislá rozpočtová kancelária Kongresu CBO očakáva vysoký rast do konca tohto roka, potom by sa však mal spomaliť. V dlhodobom horizonte bude ekonomika USA v priemere expandovať na úrovni svojho rastového potenciálu 1,9 %, čo je málo na to, aby vláda mala deficit pod kontrolou, upozornil Tannenbaum.CBO prognózuje, že federálny deficit v každom z najbližších dvoch rokov prekoná 1 bilión USD (809,26 miliardy eur) a verejný dlh dosiahne v priebehu desaťročia 100 % hrubého domáceho produktu (HDP), čo je úroveň, na ktorej nebol od druhej svetovej vojny.Mnoho ekonómov sa tiež obáva, že financovanie dlhu bude menej dostupné alebo drahšie, čo bude spoločne so starnutím populácie v USA brzdou rastu, ktorý je potrebný na zvýšenie daňových príjmov a obmedzenie deficitu.Tannenbaum tiež varoval, že aj keď je ekonomika aktuálne v dobrej kondícii, niekedy v budúcom desaťročí je potrebné počítať s recesiou. Navyše v súčasnosti sú úrokové sadzby stále v blízkosti historických miním, na ktoré spadli po finančnej kríze z roku 2008.(1 EUR = 1,2357 USD)