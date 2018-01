Ekonómovia z Nemecka a Francúzska predložili návrh reformy eurozóny

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Navrhovaný balík reforiem je potrebné implementovať v celku. Medzi opatrenia, ktoré obsahuje, patrí napríklad:



1. Dokončenie bankovej a kapitálovej únie.



2. Nové jednoduchšie a flexibilnejšie pravidlá regulujúce verejné financie, ktoré by nahradili dlhové pravidlá Maastrichtskej zmluvy.



3. Položenie základov pre riadenú reštrukturalizáciu dlhu krajín, ktorých solventnosť sa nebude dať obnoviť finančnou pomocou, pričom politika a podmienky pomoci musia zabezpečiť, že ju nedostanú krajiny s neudržateľnou výškou dlhu.



4. Nový spoločný fond na podporu jednotlivých krajín, ktoré zažívajú rozsiahlu krízu.



5. Vytvorenie syntetického bezpečného aktíva eurozóny, ktoré by investorom poskytovalo alternatívu k dlhopisom členských krajín.



6. Reforma inštitúcií, pričom vedenie Euroskupiny by pripadlo komisii. V rámci reformy by sa vytvorením nového fiškálneho dohľadu v Euroskupine oddelilo politické rozhodovanie a dohľad.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín/Paríž 21. januára (TASR) - Skupina 14 ekonómov z Nemecka a Francúzska predložila tento týždeň návrh na reformu eurozóny. Cieľom je "dostať pod jednu strechu trhovú disciplínu a zdieľanie rizík".Implementácia balíka reforiem by zvýšila odolnosť menovej únie voči budúcim krízam a zabezpečila by zdravšie verejné financie a vyšší rast ekonomiky.Eurozóna takmer po dekáde stagnácie konečne zažíva robustné oživenie. Avšak bankový a finančný systém je podľa ekonómov naďalej náchylný na krízy a eurozóna je ekonomicky a politicky rozdelená a nedokáže naplniť svoj rastový potenciál. Preto jeFrancúzski a nemeckí ekonómovia predložili návrhy reforiem v šiestich kľúčových oblastiach. Balík reforiem nepredstavuje žiadny významný zlom v porovnaníuvádza sa v návrhu ekonómov. Dodali, že navrhujú síce obmedzené, ale realistické opatrenia, ktoré by však mohli byť mimoriadne efektívne.Reformy spájajú zdieľanie rizík v rámci členských štátov eurozóny s väčšou fiškálnou disciplínou.uviedol šéf nemeckého ekonomického inštitútu Ifo Clemens Fuest.Medzi skupinu ekonómov, ktorí vypracovali odporúčania reforiem, patria napríklad šéf inštitútu Ifo Clemens Fuest, šéf inštitútu DIW Marcel Fratzscher, ekonómka Agnes Bénassy-Quéréová z Paris School of Economics alebo Macronov poradca Jean Pisani-Ferry.