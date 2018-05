Ekoprojekt pritiahne do Trenčína 36 ľudí zo šiestich krajín Európy

Na archívnej snímke občania Trenčína. Foto: TASR Radovan Stoklasa Foto: TASR Radovan Stoklasa

Trenčín 16. mája (TASR) – Modely ekologických domov by mali byť výsledkom ekologicky zameraného projektu Make yuor living green. V rámci programu Erasmus+ bude na projekte do 20. od 29. mája pracovať v Trenčíne 36 mladých ľudí od 16 do 24 rokov z Turecka, Bulharska, Rumunska, Maďarska, Macedónska, Talianska a Slovenska.Ako informoval projektový manažér Andrej Holý, zámerom projektu je prispieť k ekologickým aktivitám v rámci životného štýlu účastníkov a trvalo udržateľného rozvoja spoločnosti v oblasti obnoviteľných zdrojov, technológií, poľnohospodárstva.uviedol Holý s tým, že modely eko domov predstavia 28. mája dopoludnia na námestí v Trenčíne.Ako dodal, po skončení projektu sa konkrétne eko aktivity budú realizovať v účastníckych krajinách na stredných školách a v partnerských organizáciách. Projekt podľa neho podnieti ekologické vnímanie účastníkov, ukáže im, ako žiť ekologicky, zvýši kapacitu partnerských organizácií a rozšíri ich činnosť v rámci lokálnych, ale aj medzinárodných ekologických aktivít.