Ekotopfilm v Banskej Bystrici prináša sériu sprievodných podujatí

Ilustračné foto. Foto: Ekotopfilm - Envirofilm Ilustračné foto. Foto: Ekotopfilm - Envirofilm

Banská Bystrica 2. mája (TASR) - Najstarší environmentálny filmový festival na svete Ekotopfilm – Envirofilm ponúka v týchto dňoch bohatý sprievodný program. Partner festivalu - Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) prispieva do tejto ponuky organizáciou odbornej konferencie Krajina – človek – kultúra.Jej XXII. ročník s podtitulom Od krajiny ku kultúre je zameraný na hľadanie nových nástrojov ochrany krajiny na Slovensku a prieniku tematických okruhov jednotlivých profesií. Súčasťou dvojdňového podujatia, ktoré sa koná v stredu a vo štvrtok 3. mája, nebudú len vyžiadané príspevky na túto tému, ale aj exkurzia do bývalého kráľovského banského mesta Ľubietová a do obce Strelníky.informovala Iveta Kureková, PR manažérka SAŽP s tým, že konať sa bude v stredu od 10. do 13. h.Súčasťou príspevku SAŽP je aj stredajší seminár pre štátnu správu zameraný na oblasť environmentálnych záťaží, predovšetkým na novelizáciu zákona č. 409/2011 Z.Z. o niektorých opatreniach na úseku environmentálnych záťaží. Ponuku odborných podujatí organizovaných SAŽP uzatvára workshop Stav životného prostredia Slovenskej republiky.dodala Kureková.SAŽP pomáha aj pri organizovaní sprievodných podujatí v rámci Junior festivalu v Banskej Bystrici - špeciálneho programu pre žiakov základných a stredných škôl. Festival spestria aktivity venované environmentálnym globálnym problémom, ktoré vychádzajú z Agendy 2030 a dotýkajú sa každého z nás.Sprievodný program Junior festivalu podporia 3. mája svojimi aktivitami aj Národná zoologická záhrada Bojnice, Slovenské banské múzeum, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva a Štátna ochrana prírody. Program obohatia o tvorivé dielne, predstavia ZOO školu aj s kontaktnými zvieratami, pozvú na Potulky lesom a umožnia napríklad aj zapojenie mladých návštevníkov festivalu do aktivít praktickej environmentálnej výchovy zameranej na prezentáciu ochrany medveďa hnedého. Nielen najmladších návštevníkov festivalu oslovia v tento deň aj zástupcovia Technickej univerzity vo Zvolene, ktorá má jedinečnú profiláciu so zameraním na komplex les – drevo – ekológia – environment.