Ekvádor sa zatiaľ v kauze únosu dieťaťa neobrátil na rezort diplomacie

Bratislava 21. mája (TASR) - Ekvádorská strana sa zatiaľ neobrátila na Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR so žiadosťou o termín na stretnutie či konzultácie s predstaviteľmi rezortu ohľadom údajného neoprávneného zadržiavania ekvádorského dievčaťa jeho slovenským otcom. Pre TASR to v pondelok povedal hovorca rezortu Peter Susko. Upozornil tiež, že rezort nemá kompetencie v oblasti rozhodnutí slovenských súdov.Ekvádorský parlament minulý týždeň (16.5.) schválil rezolúciu, ktorou vysiela na Slovensko ministerku spravodlivosti, ministerku zahraničných vecí a ombudsmanku s cieľom riešiť nevymožiteľnosť práva, a to na najvyššej diplomatickej úrovni. Reagoval na prípad Ekvádorčanky, ktorej sa za rok, napriek rozhodnutiam slovenských úradov a súdov, nepodarilo dostať k deväťročnej dcére, ktorú má so Slovákom.