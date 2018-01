Ekvádor udelil občianstvo zakladateľovi stránky WikiLeaks

Na archívnej snímke Julian Assange. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Quito 11. januára (TASR) - Ekvádor udelil občianstvo zakladateľovi webovej stránky WikiLeaks Julianovi Assangeovi, ktorý už vyše päť rokov žije v azyle na ekvádorskom veľvyslanectve v Londýne.Ministerka zahraničných vecí tejto juhoamerickej krajiny María Fernanda Espinosová vo štvrtok oznámila, že ekvádorskí predstavitelia sa rozhodli udeliť Assangeovi občianstvo, keďže hľadajú spôsoby na vyriešenie jeho situácie.Ekvádor poskytol Assangeovi politický azyl po tom, ako v júni 2012 našiel útočisko na ekvádorskej ambasáde v britskej metropole. Quito mu poskytlo ochranu preto, že mu vtedy v súvislosti s údajným znásilnením hrozilo vydanie na stíhanie do Švédska. Zároveň mu hrozilo aj vydanie zo Švédska do USA, kde by ho zrejme čakal prísny trest v spojitosti so zverejňovaním amerických tajných dokumentov na stránke WikiLeaks.Švédsko nakoniec stíhanie voči Assangeovej osobe zastavilo, ale Assange zostáva na veľvyslanectve, lebo mu v Británii stále hrozí zatknutie pre porušenie podmienok kaucie.Britské ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok už skôr uviedlo, že zamietlo žiadosť Ekvádoru udeliť 46-ročnému Assangeovi, ktorý sa narodil v Austrálii, diplomatický štatút.