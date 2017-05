Ekvádorský prezident dovolí Assangeovi zostať na ambasáde v Londýne

Zakladateľ WikiLeaks Julian Assange. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Quito 30. mája (TASR) - Ekvádorský prezident Lenín Moreno nazval zakladateľa spoločnosti WikiLeaks Juliana Assangea hakerom. Súčasne však uviedol, že Assange bude môcť aj naďalej zostať na ekvádorskom veľvyslanectve v Londýne, kde sa ukrýva od roku 2012. Informovala o tom dnes agentúra AP.Na pondelňajšej tlačovej konferencii Moreno tiež vyzval zakladateľa WikiLeaks, aby nezasahoval do vnútorných záležitostí Ekvádoru či iných krajín. Minulý týždeň totiž Assange na Twitteri vyhlásil, že ak by získal dôkazy o korupcii v Ekvádore, zverejnil by ich.Julian Assange sa voči najnovším výrokom ekvádorského prezidenta ohradil a na Twitteri napísal, že je novinárom a vydavateľom a že za hakera ho neoznačujú ani Spojené štáty.Assange sa ukrýva na ekvádorskom veľvyslanectve v Londýne, aby sa tak vyhol vydaniu do Švédska. Tamojšie úrady ho stíhajú vo veci znásilnenia, ktorého sa mal v tejto škandinávskej krajine dopustiť v roku 2010.On sám všetky obvinenia popiera a tvrdí, že ide len o zámienku, na základe ktorej by mohol byť neskôr vydaný do USA. Tam mu hrozí prísny trest za zverejnenie tajných amerických dokumentov stránkou WikiLeaks.