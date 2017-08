EL: Austria Viedeň a Suduva Marijampole postúpili do play off

Futbalisti Austrie Viedeň Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

odvety 3. predkola Európskej ligy UEFA 2017/2018:



AEL Limassol - Austria Viedeň 1:2 (0:1)

Góly: 60. Aldair - 34. Holzhauser (z 11 m), 90. Pires, ČK: 27. Airosa (Limassol)

/prvý zápas 0:0, Austria Viedeň postúpila do play off/



FC Sion - Suduva Marijampole 1:1 (0:0)

Góly: 55. Konate - 80. Vezevičius

/prvý zápas 0:3, Suduva Marijampole postúpila do play off/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. augusta (TASR) - Futbalisti Austrie Viedeň a Suduvy Marijampole postúpili do play off Európskej ligy UEFA 2017/2018.Rakúsky tím po domácej remíze 0:0 uhral postupový výsledok na pôde cyperského AEL Limassol, kde v odvete 3. predkola triumfoval 2:1. Litovský zástupca sa do play off kvalifikoval na úkor FC Sion, ktorý zdolal celkovým skóre 4:1.