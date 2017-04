El Clasico bez Neymara, Bale je otázny, Real môže rozhodnúť o titule

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 21. apríla (TASR) - Rozhodujúci krok k zisku majstrovského titulu môžu v 33. kole španielskej La Ligy urobiť futbalisti Realu Madrid. Obhajca FC Barcelona totiž na neho z druhého miesta stráca tri body, pričom Madrid má k dobru dohrávku so Celtou Vigo v ešte nestanovenom termíne. Ak si chce "Barca" udržať reálnu šancu na tretí titul v rade, musí v "El Clasicu" na Santiago Bernabeu uspieť (nedeľa 23. apríla, 20.45 SELČ).Isté je, že hostia sa budú musieť zaobísť bez suspendovaného brazílskeho útočníka Neymara. Domácim zasa reálne hrozí, že sa do nedele neuzdraví waleský krídelník Gareth Bale. Ten sa síce zapojil tri dni pred duelom do tréningového procesu, no stále nad jeho účasťou visí veľký otáznik. Tak či onak, v uplynulých rokoch už tradičnou špeciálnou tézou El Clasica bude vzájomný mikrosúboj Cristiana Ronalda s Lionelom Messim.Keď Katalánci naposledy hrali na pôde rivala, vyhrali 4:0, čo viedlo aj k neskoršiemu odvolaniu trénera Rafaela Beniteza a nástupu Zinedina Zidana. No teraz mužstvá idú do duelu v odlišnom rozpoložení. "Biely balet" vyradil vo štvrťfinále Ligy majstrov 2016/17 Bayern Mníchov a Barcelonu vyradil taliansky šampión Juventus Turín. "Barca" v uplynulých piatich súťažných zápasoch prehrala dvakrát, okrem Juventusu ju zdolala aj Malaga. Real v predchádzajúcich siedmich dueloch La Ligy vyhral šesťkrát a remizoval v mestskom derby s Atleticom 1:1.V prípade víťazstva Barcelony by sa tím trénera Luis Enriqueho, ktorý už dávnejšie oznámil po sezóne koniec na lavičke tímu, na Real bodovo dotiahol a mal by s "pusinkami" lepšiu vzájomnú bilanciu. A najmä by si zdvihol sebavedomie.citovala agentúra AP stopéra hostí Gerarda Piqueho.dodal chorvátsky stredopoliar hostí Ivan Rakitič.Rekordný španielsky šampión musí preladiť z úspechu v LM na La Ligu. V Európe má stále šancu stať sa od roku 1992 prvým klubom, ktorý v nej obháji klubový triumf. No Real chce tiež ovládnuť LA ligu prvýkrát od roku 2012.povedal chorvátsky špílmacher domácich Luka Modrič.povedal po Bayerne kapitán "bieleho baletu" Sergio Ramos.Zidane má problémy so zložením obrany, pre zranenia nemôže rátať so stopérmi Pepem a Raphaelom Varaneom. Po Bayerne hlásili problémy aj Dani Carvajal a Toni Kroos.citovala agentúra DPA Zidana. Jeho náprotivok zdôrazňuje:Portugalský kanonier Cristiano Ronaldo strelil proti Bavorom hetrik a ako prvý v histórii pokoril míľnik sto gólov v LM. Messi je s 21 gólmi historicky najlepším strelcom El Clasico, ale neskóroval v ňom od roku 2014. Dva góly mu chýbajú k pokoreniu magickej 500-gólovej hranice.V španielskej lige to bude celkovo 174. El Clasico, Madrid v ňom vyhral 72-krát, Barcelona 68-krát. Vo všetkých vzájomných súťažných zápasoch je bilancia na strane Realu, ktorý z 232 duelov vyhral 93-krát a prehral 90. V celkovej bilancii všetkých 265 vzájomných súbojoch (aj priateľské a iné - pozn.) vyhrala Barcelona 109-krát a Real 97-krát.