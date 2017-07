EL: Dinamo Minsk postúpilo do 3. kola

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 21. júla (TASR) - Futbalisti bieloruského Dinama Minsk si vo štvrtok vybojovali postup do tretieho predkola Európskej ligy UEFA 2017/2018, keď zvíťazili v odvetnom stretnutí nad macedónskym Rabotnički Skopje 3:0.Postup si vybojovala aj Mladá Boleslav, v odvete zvíťazila nad Shamrock Rovers 2:0. Za domácich odohral celý zápas slovenský obranca Lukáš Pauschek. So súťažou sa rozlúčilo aj bulharský Levski Sofia, v odvete prehral s Hajdukom Split 1:2. V drese domácich odohral celý zápas slovenský stredopoliar Roman Procházka.Stopku v druhom predkole dostal aj izraelský Beitar Jeruzalem v zostave so slovenským stredopoliarom Erikom Sabom, v odvete prehral na trávniku bulharského Botev Plovdiv. Postup si naopak vybojoval luxemburský CS Fola Esch, doma triumfoval nad Inter Baku 4:1. Za domácich odohral celé stretnutie slovenský obranca Peter Chrappan.V súboji slovenských hráčov sa radoval z postupu Lech Poznaň, ktorý vyhral nad FK Haugesund 2:0. V bránke poľského tímu odchytal celý zápas brankár Matúš Putnocký, za hostí bol na trávniku Filip Kiss.Góly: 20. Rygaard (z 11 m), 30. Örnskov - 89. Oršula/prvý zápas 1:0, postupuje Lyngby/Gól: 50. Tchibota Dufounou, 85. Ashkenazi/prvý zápas 1:1, postupuje Bnei Jehuda/Góly: 64. Qose, 78. Kružliak (z 11 m)/prvý zápas: 1:0, postupuje Ružomberok/Góly: 21. Nojok, 70. Galovič, 84. Saroka/prvý zápas 1:1, postupuje Minsk/Góly: 11. Voutilainen, 40. Sohna - 16. Meerits (vlastný), ČK: 51. Kliment (Bröndby)/prvý zápas 0:2, postupuje Bröndby/Góly: 9. Chramosta, 31. Mebrahtu/prvý zápas 3:2, postupuje Mladá Boleslav//L. Pauschek za domácich celý zápas/Góly: 28. Radeski (vlastný) - 71. Celikovič/prvý zápas 1:3, postupuje Tetovo/Gól: 57. Keita/prvý zápas 2:0, postupuje Suduva/Góly: 11. a 35. Maximov - 86. Skrabb/prvý zápas 1:2, postupuje Trakai/Góly: 8. Ngamaleu, 44. Nutz, 51. Netzer/prvý zápas 1:1, postupuje Altach/Gól: 33. Taulemesse/prvý zápas 1:0, postupuje Larnaka/Góly: 48. Johansson, 85. Goitom/prvý zápas 0:0, postupuje Štokholm/Góly: 69. Bus - 80. Ohandza, 86. Erceg/prvý zápas 0:1, postupuje Split//R. Procházka za domácich celý zápas/Góly: 34. Wikheim, 71. Nissen, 81. Sorloth - 64. Pedro/prvý zápas 4:2, postupuje Midtjylland/Gól: 82. Mladenovic/prvý zápas 1:0, postupuje Grenland//prvý zápas 1:3, postupuje Astra/Góly: 47. Fosca - 45. da Silva (z 11 m), 80. Schembri, ČK: 75. Rata (Balti) po 2 ŽK/prvý zápas 0:3, postupuje Apollon/Góly: 10. Dimov, 32. Viana, 47. Baltanov, 90. Brisola, ČK: 76. Heister (Beitar)/prvý zápas 1:1, postupuje Plovdiv//E. Sabo za hostí celý zápas, v 13. minúte inkasoval ŽK/Góly: 18. Klaiber, 76. Janssen, 83. Labyad - 88. Malano/prvý zápas 0:0, postupuje Utrecht/Góly: 69. Calik - 60. Nouri (z 11 m)/prvý zápas 0:2, postupuje Östersunds/Góly: 21. Hadji, 32. Saiti, 59. Laterza, 90+4. Sacras - 70. Fardjad-Azad/prvý zápas 0:1, postupuje Fola//P. Chrappan za domácich celý zápas/Góly: 19. a 62. Jurič - 72. Ejupi/prvý zápas 0:2, postupuje Osijek/Góly: 70. Irhene, 88. Lafrance - 83. Francoise, ČK: 79. Karayer (Niederkorn)/prvý zápas 1:0, postupuje Limassol/Góly: 50. Lilaj, 83. Plaku, ČK: 75. Lilaj - 86. Arzo/prvý zápas 1:1, postupuje Skënderbeu/Góly: 25. Firer (z 11 m), 69. Balkovec, 71. Ibričič - 3. Lýdsson (z 11M), 43. Bogild/prvý zápas 2:1, postupuje Domžale/Góly: 32. Jevtič, 90+3. Nielsen, ČK: 76. Abdi (Haugesund)/prvý zápas 2:3, postupuje Poznaň//M. Putnocký za domácich celý zápas, F. Kiss za hostí celý zápas/Góly: 18. Gurbanov, 89. Ozobič/prvý zápas 1:1, postupuje Gabala//M. Kelemen za domácich celý zápas/Góly: 33. Rocher, 39. Zulechner, 46. Alar/prvý zápas 1:0, postupuje Graz/Góly: 10. Donald, 76. Srnič/prvý zápas 1:1, postupuje Crvena Zvezda/Góly: 15. a 67. Kapič (oba z 11 m) - 11. Masouras, 16. Yesil, 23. Lamprou/prvý zápas 0:2, postupuje Panionios/Góly: 72. Stewart, 78. Mackay-Steven/prvý zápas 1:1, postupuje Aberdeen/Góly: 37. Lažovič - 50. Dmitrijev (z 11m)/prvý zápas 3:0, postúpil Székesfehérvár/Góly: 57. Atzili, 66. Peretz/prvý zápas 1:3, postúpil Tel Aviv/