EL: Do 2. predkola postúpil aj IFK Norrköping

Európska liga UEFA 2017/2018 - odvety 1. predkola:



ŠK SLOVAN BRATISLAVA - Pjunik Jerevan 5:0



/prvý zápas 4:1, do 2. predkola postúpil SLOVAN BRATISLAVA/



Torpedo Kutaisi - AS Trenčín 0:3



/prvý zápas 1:5, do 2. predkola postúpil AS TRENČÍN/



MFK RUŽOMBEROK - Vojvodina Novi Sad 2:0



/prvý zápas 1:2, do 2. predkola postúpil MFK RUŽOMBEROK/



Dacia Kišiňov - Škendija Tetovo 0:4



/prvý zápas 0:3, do 2. predkola postúpila Škendija Tetovo/



AEL Limassol - St. Joseph's 6:0



/prvý zápas 4:0, do 2. predkola postúpil AEL Limassol/



Suduva Marijampole - Šachťor Soligorsk 2:1



/prvý zápas 0:0, do 2. predkola postúpila Suduva Marijampole/



FC Milsami Orhei - CS Fola Esch 1:1 (za hostí P. Chrappan odohral celý zápas)



/prvý zápas 1:2, do 2. predkola postúpil CS Fola Esch/



Ordabasy Šymkent - Široki Brijeg 0:0



/prvý zápas 0:2, do 2. predkola postúpil Široki Brijeg/



KF Tirana - Maccabi Tel Aviv 0:3



/prvý zápas 0:2, do 2. predkola postúpil Maccabi Tel Aviv/



Pelister Bitola - Lech Poznaň 0:3 (za hostí M. Putnocký sedel na lavičke náhradníkov)



/prvý zápas 0:4, do 2. predkola postúpil Lech Poznaň/



FK Jelgava - Ferencváros Budapešť 0:1



/prvý zápas 0:2, do 2. predkola postúpil Ferencváros Budapešť/



Rabotnički Skopje - SP Tre Penne 6:0



/prvý zápas 1:0, do 2. predkola postúpili Rabotnički Skopje/



Atlantas Klaipeda - Kajrat Almaty 1:2



/prvý zápas 0:6, do 2. predkola postúpil Kajrat Almaty/



Seinäjoen JK - KR Reykjavík 0:2



/prvý zápas 0:0, do 2. predkola postúpil KR Reykjavík/



Gandžasar Kapan - Mladosť Podgorica 0:3



/prvý zápas 0:1, do 2. predkola postúpil Mladosť Podgorica/



Flora Tallinn - NK Domžale 2:3



/prvý zápas 0:2, do 2. predkola postúpil NK Domžale/



HJK Helsinki - Connah's Quay Nomads 3:0



/prvý zápas 0:1, do 2. predkola postúpil HJK Helsinki/



FK Trakai - FC St. Johnstone 1:0



/prvý zápas 2:1, do 2. predkola postúpil FK Trakai/



FK Liepaja - Crusaders Belfast 2:0



/prvý zápas 1:3, do 2. predkola postúpil FK Liepaja/



Botev Plovdiv - Partizani Tirana 1:0



/prvý zápas 3:1, do 2. predkola postúpil Botev Plovdiv/



Dunav Ruse - Irtyš Pavlodar 0:2



/prvý zápas 0:1, do 2. predkola postúpil Irtyš Pavlodar/



AIK Štokholm - KI Klaksvík 5:0



/prvý zápas 0:0, do 2. predkola postúpil AIK Štokholm/



Inter Baku - Mladosť Lučani 2:0



/prvý zápas 3:0, do 2. predkola postúpil Inter Baku/



FC Vaduz - Bala Town 3:0



/prvý zápas 2:1, do 2. predkola postúpil FC Vaduz/



FC Differdange 03 - FK Zirä 1:2



/prvý zápas 0:2, do 2. predkola postúpil FK Zirä/



Bangor City - Lyngby BK 0:3



/prvý zápas 0:1, do 2. predkola postúpil Lyngby BK/



Runavik - Dinamo Minsk 0:2



/prvý zápas 1:2, do 2. predkola postúpilo Dinamo Minsk/



B36 Tórshavn - Kalju 1:2



/prvý zápas 1:2, do 2. predkola postúpilo Kalju/



Priština - IFK Norrköping 0:1



/prvý zápas 0:5, do 2. predkola postúpil Norrköping/







Bratislava 6. júla (TASR) - Futbalisti cyperského AEL Limassol suverénnym spôsobom postúpili do 2. predkola Európskej ligy UEFA 2017/2018. V utorňajšej domácej odvete 1. predkola deklasovali gibraltársky St. Joseph's 6:0, pred týždňom v prvom meraní síl triumfovali u súpera 4:0.Z postupu sa teší slovenský stopér Peter Chrappan v drese luxemburskej Foly Esch, ktorá vyradila Milsami Orhei z Moldavska po výsledkoch 2:1 a 1:1.Zápasy 3. predkola sú na programe 13. a 20. júla.