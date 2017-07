EL: Pjunik proti Slovanu bez nároku na úspech, Vittek: Potlesk potešil

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. júla (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava nastrieľali na ceste do 2. predkola Európskej ligy UEFA 2017/18 do siete jerevanského Pjuniku 9 gólov a inkasovali len raz. Dva góly pred týždňom pri výhre 4:1 strelil Filip Hološko, vo štvrtok ho na Pasienkoch hetrikom "prekonal" český spoluhráč Jakub Mareš. V boji o 3. predkolo sa však "belasí" stretnú s oveľa náročnejším súperom v podobe Lyngby Kodaň.Mareš, nová akvizícia z Ružomberka, súpera v prvom polčase načal dvoma gólmi a v druhom dejstve utešeným volejom dokonal hetrik. Krátko pred jeho parádou ukázal ešte krajšiu Joeri De Kamps, ktorý bombou spoza šestnástky upravil na 3:0.hodnotil po súboji 30-ročný hráč. Za góly ďakoval asistentovi hlavného trénera Vladimirovi Radenkovičovi, ktorý mu na ne dal pred stretnutím recept:O novej zmluve stále rokuje najlepší strelec v histórii slovenskej reprezentácie Róbert Vittek. Po jeho príchode na ihrisko na ňom bola vidieť veľká chuť, dostal sa aj do šancí, ale gólovo ich nevyužil.povedal 35-ročný útočník, ktorého potešilo, že 1602 fanúšikov na konci hráčov vicemajstra ocenilo zaslúženým potleskom.Pjunik má mladý tím, proti Slovanu sa na veľa nezmohol. V 2. predkole budú zverenci srbského trénera Ivana Vukomanoviča čeliť dánskemu zástupcovi Lyngby Kodaň.dodal Vittek.