EL: Ružomberok prehral s Vojvodinou

Európska liga UEFA 2017/2018 - úvodný zápas 1. predkola:



Vojvodina Novi Sad - MFK Ružomberok 2:1 (2:0)



Góly: 8. a 21. Malbašič - 81. Daniel. Rozhodoval: Meler (Tur.), ŽK: Subotič, Trujič - Qose, Kochan.



Vojvodina: Rockov - Lakičevič, Planič, Kovačevič, Burekovič - Jovančič, Vukasovič, Mesarovič (74. Bubalo) - Malbašič, Trujič, Subotič (83. Mihajlovič)



Ružomberok: Macík - P. Maslo, J. Maslo, Menich, Kupec - Sapara (76. Ďubek), Qose (60. Takáč), Kochan - Daniel, Lačný (69. Gerec), Gál-Andrezly

Novi Sad 29. júna (TASR) - Futbalisti MFK Ružomberok prehrali v úvodnom zápase 1. predkola Európskej ligy UEFA 2017/2018 na ihrisku Vojvodiny Novi Sad 1:2. Odveta je na programe vo štvrtok 6. júla o 19.00 h pod Čebraťom.Víťaz srbsko-slovenskej konfrontácie sa v 2. predkole stretne s nórskym tímom SK Brann Bergen. Zverenci trénera Norberta Hrnčára v prvom zápase na srbskej pôde nenadviazali na úspešné vystúpenie iných dvoch zástupcov Fortuna ligy - AS Trenčín doma rozdrvil Torpedo Kutaisi 5:1 a bratislavský Slovan si z Jerevanu odnáša hladké víťazstvo 4:1 nad Pjunikom.O kontaktný gól sa "Ruža" pokúsila už tri minúty po zmene strán, Menichov pokus z otočky ale preletel nad brvnom súperovej brány. V 52. minúte si Burekovič takmer strelil vlastenca, ale Rockov reflexívne na čiare zachránil. Na opačnej strane mohli zlomiť odpor Liptákov Planič, Mesarovič i Trujič, ale v koncovke neuspeli. Striedajúci Gerec v 75. minúte preveril Rockova, ale ani z tejto šance hostí nezapršalo. Až v 81. minúte Daniel vlial postupovú nádej do ružomberského tábora gólom na 1:2.