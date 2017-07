EL: Ružomberok v 3. predkole čaká Everton

Na snímke tréner Ružomberka Norbert Hrnčár. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Bergen 21. júla (TASR) - Futbalisti MFK Ružomberok postúpili do 3. predkola Európskej ligy UEFA 2017/2018, v ktorom sa stretnú s anglickým FC Everton. Vo štvrtkovom odvetnom stretnutí 2. predkola triumfovali na ihrisku nórskeho SK Brann Bergen 2:0, čím zvrátili domácu prehru 0:1 z prvého zápasu.Zverenci Norberta Hrnčára vyradili v 1. predkole srbskú Vojvodinu Novi Sad, keď takisto neuspeli v úvodnom meraní síl. O ich postupe cez Bergen rozhodli góly Kristiho Qoseho a kapitána Dominika Kružliaka z pokutového kopu v druhom polčase odvety.EL UEFA 2017/2018 - 2. predkolo - odveta:Góly: 64. Qose, 78. Kružliak (z 11 m). ŽK: Haugen, Karadas (obaja Bergen), rozhodoval: Arťom Kučin (Kaz.).zostavy a striedania:Bergen: Horwath - Nouri (81. Skaalevik), Wormgoor, Acosta Evans, Kristiansen - Haugen, Heltne Nilsen, Barmen (65. Orry Larsen) - Skaanes, Orlov (81. Karadas), SörensenRužomberok: Macík - P. Maslo, J. Maslo, Kružliak, Kupec (46. Gerec) - Takáč, Qose, Kochan - Daniel (90. Kostadinov), Haskič, Gál-Andrezly (84. Menich)Ružomberčania nastúpili v rovnakej základnej zostave ako pred týždňom. Potrebovali streliť minimálne gól, aby si vynútili aspoň predĺženie. Podľa toho pristúpili k odvete hneď od úvodu, napádali a hrali aktívnejšie. V prvých minútach vyťažili zblokovaný pokus Gála-Andrezlyho z dobrej pozície, no potom začali vyrážať dopredu aj hráči nórskeho mužstva. Haugen spadol v pokutovom území, ale vyslúžil si akurát žltú kartu za filmovanie z vrecka kazašského hlavného rozhodcu. Potom sa už Nóri opäť zatiahli a hostia nemali dostatočne rýchlu finálnu fázu, aby sa presadili. Na opačnom konci hrozili domáce protiútoky. Po polhodine hry Daniel vyskúšal strelou Horwatha, ten sa postavil do bránky Bergenu pre zranenie jednotky Leciejewského. Skaanes, ktorý dostal na pravej strane prednosť pred Skaalevikom, osamotene spracoval dlhú loptu za ružomberskú obranu, vo veľkej príležitosti nezakončil presne. Šancu vnútri šestnástky mal aj hosťujúci Kochan, ale jeho strelu zblokoval stopér domácich. Prvý polčas sa skončil bez gólov rovnako ako v úvodnom stretnutí.Liptákom zostávalo ešte jedno dejstvo na zvrátenie nepriaznivého stavu. Tréner Hrnčár sa rozhodol posilniť ofenzívu a stiahol hru na troch obrancov, útočník Gerec nahradil cez prestávku zadáka Kupca. To otvorilo viac priestoru pre domáce protiútoky, no MFK už nemal čo stratiť. Ružomberčania sa pustili do tlaku cez krídla, prišiel nebezpečný center a vzápätí ďalší z rohového kopu. Qose následne hľadal Gereca v šestnástke, dobre myslená lopta však bola prirýchla. Haskičovi odskočila lopta v kľúčovom okamihu, Gerec po práci P. Masla nespracoval loptu ideálne, napriek tomu prenikol do šestnástky, odkiaľ však vystrelil mimo priestoru troch žrdí. Skórovať sa im podarilo v 64. minúte po rohovom kope Takáča, Qose sa presadil hlavou. Brann mohol následne vyrovnať z rovnakej štandardnej situácii, Orlov hlavičkoval do ružomberského brankára Macíka. O desať minút neskôr prišla druhá pohroma nórskeho vicemajstra, po zákroku kapitána Wormgoora na Takáča sa pískal pokutový kop, ktorý suverénne premenil muž s páskou v drese MFK Kružliak. Za tohto stavu sa už nemohlo predlžovať a Ružomberok postupoval. V 83. minúte sa Macík vytiahol proti pokusu Sörensena. Hostia odolali zvyšným možnostiam Bergenu aj počas šiestich minút nadstaveného času a prebojovali sa do nasledujúcej kvalifikačnej fázy.