EL: Slavia zaskočila Villarreal ofenzívou, vybojovala remízu 2:2

Na archívnej snímke futbalový tréner Jaroslav Šilhavý. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Madrid 20. októbra (TASR) - Síce premárnili nádejný dvojgólový náskok, ale aj bod má pre nich cenu zlata. Futbalisti Slavie Praha vybojovali vo štvrtkovom zápase A-skupiny Európskej ligy UEFA 2017/2018 cennú remízu 2:2 na ihrisku Villarrealu, vďaka ktorej figurujú naďalej na postupovom druhom mieste, iba o skóre za vedúcim španielskym klubom.Za "zošívaných" odohral celý zápas slovenský stredopoliar Jakub Hromada, ten bol v 30. minúte na začiatku peknej akcie gólovo zakončenej Dannym, vďaka ktorej hostia viedli senzačne 2:0. Domáci však potom herne pridali a ešte do polčasu vyrovnali. V 84. minúte sa do hry dostal aj ďalší Slovák v drese hostí Miroslav Stoch. Skóre sa však už nezmenilo a tak majú prvý Villarreal aj druhá Slavia na konte po päť bodov.vyslovil sa po zápase tréner Slavie Jaroslav Šilhavý.citoval kouča portál iDnes.cz.Diváci videli strhujúce divadlo okorenené štyrmi krásnymi gólmi. V "odvete" o dva týždne v Edene sa tak je na čo tešiť.uviedol pre klubový web Tomáš Necid, ktorý svojou hlavičkou poslal Slaviu do vedenia. Dvadsaťosemročného útočníka tešia doterajšie výsledky českého zástupcu v EL, veď Pražania v troch vystúpeniach ešte neokúsili trpkú chuť prehry.dodal.V druhom stretnutí skupiny kazašská Astana rozdrvila na domácom štadióne izraelský Maccabi Tel Aviv 4:0 a poskočila so štyrmi bodmi na tretie miesto, na vedúce duo stráca bod.