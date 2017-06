EL: Trenčín predviedol ofenzívnu silu proti Torpedu Kutaisi

Na archívnej snímke sprava Michal Faško (Banská Bystrica) a Peter Kleščík (Trenčín) Foto: TASR/Branislav Račko Foto: TASR/Branislav Račko

Trenčín 30. júna (TASR) - Futbalisti AS Trenčín zvládli ostrý štart do nového ročníka, v úvodnom stretnutí prvého predkola Európskej ligy UEFA zvíťazili nad gruzínskym Torpedo Kutaisi jasne 5:1. Aj napriek sľubnému náskoku pred odvetou však zostávajú hráči s realizačným tímom nohami pevne na zemi. Na ihrisku súpera sa chcú vyvarovať nekoncentrovanosti a chybám v defenzíve.Trenčania nemali ideálny vstup do zápasu, už v 10. minúte inkasovali po hlavičke Giorgiho Guruliho a ich herné trápenie pokračovalo ešte ďalších dvadsať minút.povedal kapitán AS Peter Kleščík.Hráči Kutaisi boli v tejto fáze aktívnejší, slovenskému zástupcovi mohli pridať ďalšie dva presné zásahy, ale nepremenené šance sa ukázali napokon ako zlomové okamihy duelu. Antonio Mance v priebehu štyroch minút dokázal otočiť z 0:1 na 2:1 v prospech AS.dodal kapitán Trenčína.Dva rozdielne výkony v prvom polčase sú dobrým podnetom aj pre trénera Martina Ševelu:Po prestávke ešte držalo Torpedo so súperom krok, ale postupne sa začala ukazovať lepšia herná a mentálna kondícia slovenského tímu.vyhlásil Kleščík. Z narastajúceho tlaku prišli ešte tri góly do gruzínskej siete, v priebehu dvanástich minút sa postupne presadili Hamza Čatakovič, Jakub Paur a Giorgi Beridze.Trenčania síce vyhrali na úvod dvojzápasu hladko 5:1, ale zároveň upozorňujú na to, že na gruzínskej pôde to nebude ľahký duel.Odvetný zápas medzi AS Trenčín a Torpedo Kutaisi je na programe vo štvrtok 6. júla o 19.00 h na pôde gruzínskeho tímu.