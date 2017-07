EL: Trenčín prehral s Bnei Jehuda

Na archívnej snímke tréner AS Trenčín Martin Ševela (druhý sprava). Foto: Tréner AS Trenčín Martin Ševela (druhý sprava) v prvom zápase 1. predkola Európskej ligy AS Trenčín Foto: Tréner AS Trenčín Martin Ševela (druhý sprava) v prvom zápase 1. predkola Európskej ligy AS Trenčín

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Petah Tikva 21. júla (TASR) - Futbalisti AS Trenčín sa rozlúčili vo štvrtok s účinkovaním v Európskej lige UEFA 2017/2018 už v druhom predkole, v odvetnom stretnutí prehrali zverenci trénera Martina Ševelu na ihrisku izraelského Bnei Jehuda Tel Aviv 0:2. Za domácich sa presadil v 50. minúte Mavis Tchibota Dufounou, o postupovú definitívu sa v 85. minúte postaral Yuval Ashkenazi. Úvodné meranie síl spred týždňa sa skončilo remízou 1:1.Bnei Jehuda Tel Aviv - AS Trenčín 2:0 (0:0)Gól: 50. Tchibota Dufounou, 85. Ashkenazi, ŽK: Gordana (Bnei Jehuda), rozhodoval: Musial (Poľ.)./prvý zápas 1:1, postupuje Bnei Jehuda/Bnei Jehuda: Zubas - Konstantini, Azuz, Habashi, Ben Ari, Turjman - Finish, Gordana, Hozez (73. Ashkenazi), Tchibota Dufounou (61. Bar Buzaglo) - Valskis (81. Avital)Trenčín: Chovan - R. Klooster, Kleščík, Skovajsa, Julien (54. Gong) - El Mahdioui - Ubbink, Paur - Kvocera (54. Čatakovič), Mance, Beridze (88. M. Klooster)Trenčín hral od úvodu koncentrovane, už v druhej minúte zahrozil Paur, ale jeho pokus zblokovala pozorná obrana súpera. Bnei Jehuda sa spoliehala v odvete hlavne na defenzívnu činnosť, ich šance prichádzali po nebezpečných protiútokoch. Zverenci trénera Martina Ševelu mali v prvom polčase územnú prevahu, dlhé minúty ju však nevedeli pretaviť do výraznejšej šance. V 40. minúte predviedli Trenčania rýchlu kombinačnú akciu, ale Paur prepálil bránku súpera.Druhý polčas sa pre slovenského zástupcu začal najhorším možným spôsobom, po piatich minútach sa prvá väčšia šanca Jehudy skončila gólom. Hozez našiel Dufounoua, ten sa v pokutovom území zbavil zaseknutím Kloostera a strelou k tyčke otvoril strelecký účet stretnutia. Trenčín zvýraznil po tomto momente svoje ofenzívne snaženie, ale v 67. minúte mohol opäť inkasovať. Chovan však vychytal Valskisov samostatný nájazd. Veľkú šancu mal o tri minúty neskôr Gong, ale jeho lob skončil na hornej sieťke bránky. Trenčianske nádeje držal aj naďalej Chovan, v 77. minúte chytil na čiare ďalší pokus Valskisa. V záverečných minútach sa Trenčín uchýlil k veľkému náporu, ale ich snaha napokon nepriniesla želaný gólový efekt. Bnei Jehuda naopak potvrdila svoj postup v 85. minúte, o druhý gól domácich sa postaral po strele z pokutového územia náhradník Ashkenazi.