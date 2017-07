EL: Trenčínu pomohol dobre zvládnutý úvod,Chovan: Mali sme to v rukách

Na snímke vľavo brankár AS Trenčín Adrián Chovan a tréner AS Trenčín Martin Ševela. Foto: TASR/Erika Ďurčová Foto: TASR/Erika Ďurčová

Bratislava 7. júla (TASR) - Futbalisti AS Trenčín postúpili do 2. predkola Európskej ligy UEFA 2017/18 jednoznačne, celkové skóre 8:1 z dvojzápasu s gruzínskym tímom Torpedo Kutaisi hovorí jasnou rečou. V odvete bol kľúčom k úspechu dobre zvládnutý úvod.Výsledok 3:0 v prospech slovenského zástupcu hovorí jednoznačne, tréner AS Martin Ševela ale upozornil, že sa nerodil ľahko.Kormidelník Trenčanov bol spokojný s obranou, výhrady mal napriek trom gólom k ofenzíve:Brankár Adrián Chovan bol rovnako spokojný s hrou obrany, plné ruky práce mal najmä v prvom polčase.vyhlásil 21-ročný brankár.Po prvom zápase mala byť odveta iba formalitou, gruzínsky tím sa však snažil zaskočiť Trenčín hneď v úvode a čo najskôr zmazať štvorgólové manko.zhodnotil duel obranca Peter Kleščík.V 2. predkole si Trenčania zmerajú sily s izraelským klubom Bnei Jehuda Tel Aviv. Prvý duel odohrajú doma 13. júla, odveta je na programe o týždeň neskôr v Izraeli.dodal Kleščík.