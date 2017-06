EL: Vukomanovič očakáva na budúci týždeň posily Slovana

Na snímke srbský tréner futbalistov ŠK Slovan Bratislava Ivan Vukomanovič Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Jerevan 30. júna (TASR) - Tréner ŠK Slovan Bratislava Ivan Vukomanovič očakáva už na budúci týždeň príchody nových futbalistov. Hráčov chce získať do defenzívnych i ofenzívnych radov. Zatiaľ najčerstvejší prírastok je bývalý trenčiansky stredopoliar Ibrahim Rabiu, ktorý prestúpil z belgického KAA Gent.povedal Vukomanovič pre TASR po víťazstve 4:1 na pôde arménskeho Pjuniku Jerevan v úvodnom stretnutí prvého predkola Európskej ligy UEFA 2017/2018.Okrem toho, že vo štvrtkovom súboji absentoval zranený tvorca hry Seydouba Soumah a zdravotné problémy nepustili do akcie Františka Kubíka ani Aleksandara Čavriča, v strede poľa definitívne prišiel o Tomáša Kóňu:Srbský kouč nahradil v auguste 2016 na lavičke "belasých" Cyperčana Nikodimosa Papavasilioua.dodal Vukomanovič pre TASR. Jeho zverenci v prípade postupu do druhého predkola narazia na úspešného z dvojice Lyngby Kodaň (Dánsko) a Bangor City (Wales). Dánsky tím uspel v domácom prvom stretnutí 1:0.