Elaine Chaová zložila prísahu ako nová ministerka dopravy

Na snímke Elaine Chaová prichádza na stretnutie s novozvoleným prezidentom USA Donaldom Trumpom 21. novembra 2016 v New Yorku. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 1. februára (TASR) - Elaine Chaová zložila v utorok do rúk amerického viceprezidenta Mikea Pencea prísahu ako nová ministerka dopravy. Slávnostnému obradu predchádzalo jej schválenie v Senáte.Elaine Chaová je skúsenou političkou. Vo vláde bývalého prezidenta USA Georgea W. Busha bola v rokoch 2001-2009 ministerkou práce. Jej manželom je líder republikánskej väčšiny v Senáte Mitch McConnell. Tento senátor za štát Kentucky sa zúčastnil aj na slávnostnom skladaní manželkinej prísahy.Americká politička čínskeho pôvodu Chaová bude podľa očakávania hrať poprednú úlohu pri plnení plánu prezidenta USA Donalda Trumpa investovať bilión dolárov do infraštruktúry - konkrétne do zlepšenia hlavných ciest, železničných liniek a mostov.Za vlády prezidenta Georgea H.W. Busha bola Chaová námestníčkou ministra dopravy.