Elektráreň Nováky je podľa baníkov schopná aj po roku 2023, Slovenské elektrárne nesúhlasia

BRATISLAVA 10. mája - Hornonitrianski baníci vo svojej petícii za zachovanie ťažby hnedého uhlia na Hornej Nitre okrem iného uviedli, že Elektráreň Nováky je schopná ešte desať rokov po roku 2023 vyrábať elektrinu z ich uhlia bezpečne a spoľahlivo pri dodržaní ekologických kritérií. Slovenské elektrárne, ktoré prevádzkujú novácku tepelnú elektráreň, však s týmto tvrdením nesúhlasia.

Životnosť viacerých súčastí elektrárne sa končí

„Rešpektujeme právo občanov na prejavenie názoru prostredníctvom petícií, jednoznačne však odmietame využívanie vyjadrení, ktoré sú vytrhnuté z kontextu, neúplné a navodzujú falošný dojem, že prevádzkovaniu Elektrárne Nováky po roku 2021, respektíve 2023, nič nebráni. Životnosť viacerých kľúčových súčastí elektrárne Nováky sa blíži ku koncu a pokiaľ by táto elektráreň mala byť prevádzkovaná po roku 2023, bolo by potrebné vynaložiť do rekonštrukcie a obnovy zariadení desiatky miliónov eur. Bez tejto investície by elektráreň nemohla byť prevádzkovaná bezpečne a spoľahlivo a plniť všetky zákonné technické a environmentálne limity,“ uviedol pre portál vEnergetike.sk hovorca Slovenských elektrární Miroslav Šarišský.Ťažbu hnedého uhlia na Hornej Nitre finančne podporujú všetci odberatelia elektriny. Tí vo svojich faktúrach za elektrinu zaplatia ročne celkovo 90 až 100 miliónov eur na podporu ťažby hnedého uhlia, prostredníctvom ktorého sa vyrába elektrina v nováckej tepelnej elektrárni.

Pomoc pri transformácii regiónu Horná Nitra

Podľa aktuálnych údajov by to tak malo byť až do roku 2030, a to na základe všeobecného hospodárskeho záujmu vyhláseného Ministerstvom hospodárstva SR. Súčasný minister hospodárstva Peter Žiga však už pripustil, že po podpore zo strany Európskej únie a po vybudovaní dôležitých elektrických prenosových sietí by sa mohla podpora ťažby uhlia využívaného na výrobu elektriny ukončiť niekedy po roku 2023.Samotné Slovenské elektrárne ponúkajú pomoc pri transformácii regiónu Hornej Nitry po ukončení ťažby uhlia. „Otázka transformácie regiónu je nepochybne kľúčová a je k nej potrebné pristupovať zodpovedne, jasne a transparentne pomenovávať fakty a hľadať riešenia v spolupráci všetkých zainteresovaných, od štátnych orgánov, cez samosprávy, podnikateľské subjekty, až po medzinárodné inštitúcie, berúc do úvahy oprávnené záujmy všetkých občanov. K tejto otázke sa staviame s maximálnou zodpovednosťou a aktívne sa zúčastňujeme na všetkých rokovaniach a diskusiách o tejto téme,“ konštatoval Šarišský.