Elektrárne požiadali o ukončenie testovania bloku v Novákoch

Na snímke elektráreň Nováky. Foto: TASR - Radovan Stoklasa Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Zemianske Kostoľany 27. januára (TASR) - Slovenské elektrárne (SE) požiadali Hornonitrianske bane Prievidza (HBP) o bezodkladné zastavenie prevádzkového testovania v treťom bloku Elektrárne Nováky (ENO3), potvrdil dnes pre TASR Miroslav Šarišský zo SE. Dôvodom kroku elektrární má byť zhoršená kvalita ovzdušia v okolí.SE svoj krok odôvodnili vyhlásením Okresného úradu Trenčín z 23. januára o začiatku uplatňovania akčného plánu na zlepšenie kvality ovzdušia pre oblasť okresu Prievidza. Ako vyplýva z oznámenia uverejnenom na ich oficiálnej stránke, k ukončeniu prevádzkového testovania náhradnej spaľovacej jednotky v ENO má podľa nich dôjsť v najkratšom čase, čím by sa malo prispieť k zlepšeniu situácie v tejto oblasti.doplnili.uviedli ďalej na svojej stránke SE.HBP neodporučia zastavenie prevádzkového pokusu na ENO3, nakoľko monitorovanie naďalej prebieha. Toto zariadenie nespôsobuje problém znečistenia ovzdušia. Predčasným odstavením ENO3 by došlo k zmareniu celého prevádzkového pokusu, uviedla v reakcii na žiadosť SE tlačová hovorkyňa HBP Adriana Siváková.Prevádzkový pokus, ako ďalej tvrdila, nie je v žiadnom prípade príčinou zhoršenia kvality vzduchu." zdôraznila. Situácia zhoršeného ovzdušia je podľa slov Sivákovej spôsobená zhoršením poveternostných podmienok, ale hlavne lokálnym vykurovaním budov a dopravou." vysvetlila.SE prenajali už odstavený tretí blok uhoľnej elektrárne HBP na účely testovania mobilného odsírovacieho zariadenia. S prevádzkovým pokusom pri zníženom tepelnom výkone, ktorého realizáciu bane odôvodnili poruchami na ostatných dvoch blokoch, začali 7. novembra 2016, ukončiť by ho mali koncom februára.dodala Siváková.HBP zároveň avizovali, že prevádzkový pokus je zameraný na odskúšanie nových postupov, ktoré budú podkladom pre návrh rekonštrukcie ENO3, pre jeho využitie ako náhradnej spaľovacej jednotky s plnením požadovaných emisných parametrov.