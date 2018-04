Električky nebudú na trase z Popradu do Smokovca premávať tri dni

Na archívnej snímke električka Tatranských elektrických železníc (TEŽ) odchádza zo stanice Starý Smokovec vo Vysokých Tatrách. Foto: TASR/Oliver Ondráš Foto: TASR/Oliver Ondráš

Vysoké Tatry 17. apríla (TASR) – Na trase z Popradu do Starého Smokovca nebudú tri dni premávať električky. Ivana Popluhárová z odboru komunikácie generálneho riaditeľstva Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) informovala, že železnice budú v dňoch od stredy 18. do piatku 20. apríla v čase od 8.25 h. do 14.25 h realizovať výluku v tomto úseku.uviedla.ŽSR prosia cestujúcich o trpezlivosť a pochopenie v súvislosti s obmedzeniami v železničnej doprave, ku ktorým môže dochádzať v dôsledku výlukových prác. Zároveň apelujú na zvýšenú pozornosť pri sledovaní vývesiek a hlásení staničného rozhlasu v železničných staniciach.