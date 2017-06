Elektroautá v Bratislave štartujú rýchlostnú etapu európskych pretekov

Ilustračná snímka Foto: Ilustračné foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: Ilustračné foto: TASR/Radovan Stoklasa

Bratislava 16. júna (TASR) - Elektromobily dnes v Bratislave odštartujú rýchlostnú etapu. Na podujatí Bratislava eMOBIL sa na Námestí M.R. Štefánika pri Galérii Eurovea predstaví 13 súťažných posádok. TASR o tom informovala Michaela Dobošová, hovorkyňa spoločnosti Západoslovenská energetika, a. s. ZSE je podľa nej jedným z účastníkov podujatia.Cieľom rely je upriamiť pozornosť na elektromobilitu ako plnohodnotný spôsob dopravy nielen na mestské, ale aj väčšie medzimestské vzdialenosti. Účastníci pretekov zároveň zviditeľňujú elektrickú mobilitu naprieč Európou ako spoľahlivú a ekologickú možnosť dopravy a zároveň ako životný štýl.Podujatie Bratislava eMOBIL ako súčasť pretekov eTourEurope organizuje SEVA – Slovenská asociácia pre elektromobilitu a občianske združenie NOW s podporou Bratislavského samosprávneho kraja. Okrem pretekárskych tímov a ich vozidiel si návštevníci budú môcť pozrieť najnovšie modely elektrických áut, elektrické bicykle, nabíjacie stanice, inovatívne technológie a projekty na podporu elektromobility na Slovensku. Súčasťou prehliadky bude aj elektrická formula z dielne študentov STU a historický elektromobil Detroit Electric z roku 1916.vysvetlil riaditeľ SEVA Peter Ševce. Súťažné elektromobily napríklad v rámci jednej etapy prejdú približne 400 kilometrov.eTourEurope sú najnáročnejšie preteky elektromobilov v Európe. Trasa s dĺžkou 4100 kilometrov prechádza cez 9 hlavných miest a 12 krajín Európy. Súťažné tímy ju musia absolvovať za 9 dní, pričom denne prejdú približne 400 kilometrov. V poradí 4. ročník rely odštartoval 9. júna 2017 v Mníchove a končí 18. júna v rakúskom Salzburgu. Tento rok sa pretekov zúčastní 13 posádok na výlučne elektrických autách. Zastúpené sú Renault ZOE, Nissan LEAF, BMW i3 či Hyundai IONIQ, nechýba ani Tesla s modelmi S a X. Vozidlá súťažia v dvoch kategóriách, a to C2 pre vozidlá s dojazdom do 400 kilometrov a CO ako kategória bez obmedzení.Spoločne s pretekmi sa koná aj iniciatíva "1000 elektromobilov v pohybe". Jej ambíciou je uviesť počas 9 dní do pohybu čo najviac vozidiel a vytvoriť tak najväčšiu európsku elektromobilovú komunitu. Do aktivity sa môžu bezplatne zapojiť majitelia akýchkoľvek dopravných prostriedkov na elektrický pohon, počnúc elektrobicyklami a kolobežkami, cez elektrické skútre až po elektroautá. Ďalšie informácie sú na www.bratislava-emobil.sk alebo www.etoureurope.eu.