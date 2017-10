Elektronické občianske preukazy sú stále bezpečné, tvrdí rezort vnútra

Ilustračné foto. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. októbra (TASR) – Slovenské elektronické občianske preukazy sú stále bezpečné. Hrozba je len v teoretickej rovine. Na dnešnej tlačovej konferencii to povedala štátna tajomníčka ministerstva vnútra Denisa Saková. Reagovala tak na medializované informácie o tom, že elektronické občianske preukazy obsahujú zraniteľnosť. Tá má umožňovať z každého elektronicky podpísaného dokumentu získať privátny kľúč majiteľa. V praxi to znamená, že je možné sfalšovať elektronický podpis.Ministerstvo vnútra garantuje bezpečnosť doposiaľ vydávaných slovenských elektronických občianskych preukazov s čipom, ktorý je chránený bezpečnostným osobným kódom (BOK).povedala Saková.Výrobca, ktorý dodáva čipy do slovenských elektronických občianskych preukazov, sa podľa štátnej tajomníčky snažil v poslednom období zvýšiť úroveň generovania párov, verejného a privátneho kľúča, a na základe toho došlo k "diere", ktorá vykazuje znaky zraniteľnosti. Takou istou situáciou prechádza podľa nej aj Rakúsko a Estónsko.uviedla štátna tajomníčka. Podľa nej by si to však vyžadovalo dlhodobé nasadenie vyše 600 serverov počas obdobia jedného roka. Toto prelomenie nepovažuje za úplne jednoduché, pretože každý elektronický občiansky preukaz s čipom má aj BOK.Ministerstvo vie o probléme od júna. Verejnosť o tom podľa Sakovej neinformovali, lebo ide stále len o potenciálnu hrozbu a nechceli šíriť paniku. Momentálne spolupracujú s dodávateľmi na tom, aby zvýšili úroveň generovania zaručených elektronických podpisov.spresnil rezort vnútra ešte v utorok (17.10).