Elektronické služby štátu musia byť kvalitné ako komerčné

Bratislava 24. júna (TASR) – Štátne elektronické služby musia byť minimálne také kvalitné ako tie komerčné. Myslí si to občianske združenie Slovensko.Digital. Zavedenie elektronických schránok považuje za jednu z najdôležitejších udalostí v štátnom IT tento rok.uviedol pre TASR výkonný riaditeľ združenia Ján Hargaš.Upozornil však, že úrady stále nie sú dostatočne transparentné vo výdavkoch, ktoré s kampaňou súvisia. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) podľa neho doteraz nepovedala, koľko budú zmeny na portáli verejnej správy Slovensko.sk stáť a Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho nevyčíslil náklady na kampaň ani spôsob, akým bola obstaraná.Ako ďalší nedostatok vníma združenie to, že štát dnes nevie jednoznačne povedať, aké zásielky budú do schránok chodiť.konštatoval Hargaš.Víziou Slovensko.Digital je dosiahnuť stav, kde štátne elektronické služby budú minimálne také kvalitné ako tie komerčné.poznamenal jeho výkonný riaditeľ.Nedá sa podľa neho očakávať, že v prostredí, kde nefunguje zdravá konkurencia medzi IT firmami, budú vznikať najkvalitnejšie služby.uzavrel Hargaš.