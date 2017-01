Elektronizáciu zdravotníctva spustia naostro o rok, treba zase peniaze

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 6. januára (TASR) - Na elektronizáciu zdravotníctva, ktorá už stála milióny eur, budú potrebné ďalšie peniaze. Investície si vyžiada pripájania lekárov do systému a tiež jeho prevádzku. Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) zatiaľ nešpecifikovalo, koľko peňazí treba. Využiť sa majú financie, ktoré boli pôvodne určené na zavádzanie elektronického preukazu poistenca. Ten sa nakoniec používať nebude.NCZI sa chce uchádzať aj o nové eurofondy.povedala pre TASR hovorkyňa NCZI Soňa Valášiková. Na eHealth sa doteraz vynaložilo asi 47 miliónov eur.Šéf NCZI Peter Blaškovitš nekomentuje, či doteraz použité financie boli využité efektívne. Audit tohto systému to podľa neho neskúmal.uviedol Blaškovitš. Nedostatky však objavil Najvyšší kontrolný úrad, ktorý posunul zistenia Generálnej prokuratúre SR.Lekári by mali eHealth plošne využívať ku koncu tohto roka. Do ostrej prevádzky vstúpi začiatkom roka 2018. Znamená to, že všetci poskytovatelia zdravotnej starostlivosti budú od budúceho roka povinní ukladať dáta do elektronickej zdravotnej knižky občana. V súčasnosti funguje eHealth v pilotnej fáze, zapojených je desať ambulancií. Medzi nimi aj tá prezidenta Asociácie súkromných lekárov (ASL) Mariána Šótha. Po vyše mesiaci testovania konštatoval, že systém má zatiaľ. Verí, že ide o. NCZI sťažnosti registruje a tvrdí, že ich odstraňuje. Centrum priznalo technické problémy či ťažkosti s výkonnosťou eHealthu.Pripojenie do systému trvalo Šóthovi asi jedno popoludnie.povedal. Systém budú musieť okrem lekárov využívať aj nemocnice, laboratóriá či lekárne. Šóth je zvedavý, ako sa k eHealthu budú pripájať lekári z rôznych kútov Slovenska so slabým internetom.odpovedá NCZI.Veľa času zaberie Šóthovi vyplňovanie pacientskeho sumára, ktorý má obsahovať základné informácie potrebné v prípade záchrany života. Šéf ASL vypĺňa sumáre po pracovnej dobe, označil ich za komplikované a zle štruktúrované. Vytvorenie jedného mu trvá asi hodinu, Šóth má asi 2000 pacientov.poznamenal.NCZI o problémoch s pacientskym sumárom vie. Chce ho zjednodušiť tak, aby sa v praxi používal jednoduchšie.uviedla Valášiková.Šéf ASL mal počas testovania i technické problémy s prihlasovaním, eHealth s ním ťažko spolupracoval vo Windows XP. Šóth ho tiež nevedel používať súbežne so systémomod zdravotnej poisťovne Dôvera. Lekári ho používajú na predpisovanie liekov a majú zaň príplatky. NCZI takéto problémy popiera. Vo Windows XP podľa neho eHealth funguje, nefunkčnosťpo spustení systému neregistruje.EHealth má elektronizovať zdravotnícke služby. Termín jeho zavedenia sa však už viackrát posúval. Do pilotnej verzie sa mal pôvodne spustiť už v roku 2013. Systém má priniesť elektronickú komunikáciu medzi lekármi, nemocnicami, laboratóriami či lekárňami. Podľa ministra zdravotníctva Tomáša Druckera (nominant Smeru-SD) už mal dávno fungovať, prekáža mu,. Jeho zavádzanie zlyhávalo podľa neho na všetkých úrovniach.Pacienti budú mať po novom vlastnú elektronickú zdravotnú knižku. V tej budú ich lekárske správy, výsledky laboratórnych vyšetrení, recepty na lieky, ako aj pacientsky sumár. Benefity elektronizácie majú spočívať aj v lepšej preskripcii liekov, zabrániť by sa malo i duplicitným vyšetreniam. Súčasné preukazy poistenca mali nahradiť tie elektronické, vláda napokon odsúhlasila, že nebudú. Poistenci majú pre potreby elektronického zdravotníctva využívať občianske preukazy s elektronickým čipom.