Elo Romančík účinkoval v prvej televíznej inscenácii Dovidenia Lucien

Činohra SND na Malej scéne v Bratislave uviedla 23. júna 1984 celoštátnu premiéru hry Osvalda Zahradníka Čas do brieždenia. Na archívnej snímke Elo Romančík

Bratislava 9. októbra (TASR) - Na scéne Slovenského národného divadla (SND) stvárnil vynikajúci herec Elo Romančík desiatky postáv - poslednou úlohou, ktorú premiérovo naštudoval, bol v roku 2001 Starec v Sofoklovej tragédii Vládca Oidipus. Od úmrtia herca uplynie v pondelok 9. októbra 5 rokov.Emanuel Romančík sa narodil 17. decembra 1922 v Ružomberku. Herec, o ktorého meno Elo sa postarala učiteľka, keď ho prihlasovala do recitačnej súťaže, profesionálne začínal na doskách Slovenského komorného divadla v Martine. Tam pobudol 11 rokov a herecky i ľudsky dozrieval na postavách rozsiahlej typovej škály. V bohatej hereckej biografii Ela Romančíka dominujú charakterovo ušľachtilé a vyrovnané typy, vytvoril však aj rad rozporných, záporných, ale aj rýdzo komediálnych úloh.Po úspešných rokoch v Martine prešiel v roku 1956 do bratislavskej Činohry SND, ktorej členom bol až do odchodu do dôchodku v roku 2002.Svoj herecký talent naplno uplatnil aj v dramatickej rozhlasovej tvorbe, presadil sa tiež vo filme a televízii.Spolu s herečkou Máriou Kráľovičovou bol jedným z prvých hercov v slovenskej televíznej inscenácii Dovidenia Lucienne. Inscenáciu odvysielali naživo 15. mája 1957 z bratislavského štúdia Československej televízie a začala sériu legendárnych televíznych pondelkov. "Pre nás, vtedy mladých hercov, bol film čosi atraktívne a spojené s novým, nepoznaným. Filmové herectvo bolo pre nás zahalené tajomstvom," zaspomínal si Romančík v roku 1986 v jednom z publikovaných rozhovorov.Herec bol známy aj svojou maliarskou záľubou, karikatúrnym spôsobom zachytil takmer všetkých svojich kolegov hercov.Dramatický umelec Elo Romančík zomrel 9. októbra 2012 v Bratislave vo veku nedožitých 90 rokov.