Elton John zrušil koncerty v Las Vegas, zrejme pre kráľovskú svadbu

Britský pop/rockový pevák, skladateľ a klavirista Sir Elton John. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 7. februára (TASR) - Britský hudobník Elton John zrušil dva koncerty v Las Vegas, ktorých termíny sa prekrývali so svadbou britského princa Harryho a jeho americkej snúbenice Meghan Markleovej. Predpokladá sa, že Elton John sa svadby zúčastní nielen ako hosť, ale aj ako interpret, informovala v stredu agentúra DPA.Koncerty, ktoré sa mali uskutočniť 18. a 19. mája v lasvegaskom divadle The Colosseum at Caesars Palace, boli, píšu organizátori šou na oficiálnej webovej stránke. Oznámili tiež, že Elton John tieto vystúpenia, ktoré sú súčasťou série koncertov s názvom, presunul na 6., respektíve 16. mája.Skladateľ, klavirista a spevák Elton John v roku 1997 vystúpil na pohrebe britskej princeznej Diany. Podľa predpovedí britských bookmakerov zaspieva aj na svadbe jej syna, ktorá sa koná 19. mája vo Windsorskom zámku juhozápadne od Londýna.Elton John (70) v januári oznámil, že sa so svojimi fanúšikmi rozlúči na asi 300 koncertoch v rámci posledného, tri roky trvajúceho svetového turnéPo jeho ukončení v roku 2020 mieni dať definitívne bodku za svojou koncertnou umeleckou činnosťou.Podľa vlastných slov sa zmenili jeho priority, viac času by chcel stráviť s rodinou - so svojím manželom Davidom Furnishom a ich dvomi synmi.