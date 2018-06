Elyzejský palác bude predávať suveníry. Výťažok pôjde na renováciu

Na ilustračnej foto francúzsky vojak stojí vedľa francúzskej zástavy, ktorá veje na pol žrde na streche Elyzejského paláca. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 7. júna (TASR) - Kancelária francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona plánuje predávať svoje vlastné hrnčeky, perá a iné suveníry a výťažkom z ich predaja pomôcť pri financovaní renovácie Elyzejského paláca postaveného v 18. storočí. Kancelária v stredu informovala, že si už zaregistrovala vlastnú značku a teraz čaká na ponuky od spoločností, ktoré by chceli jej produkty predávať.Až doposiaľ predával Elyzejský palác takéto suveníry len raz do roka, a to vtedy, keď bol otvorený pre verejnosť, priblížila agentúra AP. Takéto predmety tiež slúžili ako darčeky pre hostí prezidenta.Francúzske médiá informovali, že prvé takéto suveníry sa zrejme od septembra budú dať kúpiť na internete.Elyzejský palác by mali zrenovovať v nadchádzajúcich siedmich rokoch, pričom odhadovaná cena opráv je 100 miliónov eur.