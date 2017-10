Emergentný systém výdaja liekov sa zmení, cez víkend nebude fungovať

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 7. októbra (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva chce po pár mesiacoch od zavedenia zmeniť tzv. emergentný systém výdaja liekov. Distribútori majú povinnosť v rámci neho lieky v prípade, že ich v lekárni pacient nedostane, dodať do 48 hodín. Po novom sa má v prípade víkendov a sviatkov hranica na dodanie predĺžiť na najbližší pracovný deň, navrhuje rezort v novele zákona o liekoch.povedal šéf rezortu Tomáš Drucker (nominant Smeru-SD). Ministerstvo im preto vyšlo v ústrety, pokiaľ by pacientov cez víkend pribúdalo, bude sa podľa Druckera reagovať.Ministerstvo tvrdí, že vďaka emergentnému systému, ktorý v praxi funguje od apríla, nedostupnosť mnohých liekov prestala existovať.priblížila jeho hovorkyňa Zuzana Eliášová.Asociácia dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok (ADL) ocenila návrh úpravy legislatívy, ktorá bude smerovať k zrušeniu povinnosti tzv. víkendových rozvozov.reagoval pre TASR prezident ADL Koloman Gachall.Prax podľa jeho slov potvrdila neefektívnosť tzv. víkendových rozvozov.zhrnul.Z pohľadu lekární funguje emergentný systém bez problémov, potvrdil pre TASR prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ. Návrh, aby sa zmiernila povinnosť dodať liek počas víkendov a sviatkov, považuje za rozumný.Emergentný systém má zlepšiť dostupnosť liekov na recept. Ak ho lekárne využijú, distribútor či výrobca musí liek pre pacienta zabezpečiť do 48 hodín, inak mu zo zákona hrozia vysoké sankcie do výšky 100.000 eur, v opakovanom prípade milión eur.