Emeritný arcibiskup Ján Sokol mal dopravnú kolíziu

Ján Sokol Foto: TASR/Martin Palkovič Foto: TASR/Martin Palkovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Piešťany/Trnava 28. decembra (TASR) – Kolíziu dvoch osobných áut, z ktorých v jednom bol emeritný trnavský arcibiskup, 83-ročný Ján Sokol, zaznamenali v pondelok 26. decembra v podvečer v Piešťanoch. Nikto z účastníkov pri nej neutrpel zranenie.Vodič Škody jazdiaci v smere od kruhového objazdu na Krajinskej ceste k svetelnej križovatke pravdepodobne nestihol zabrzdiť a narazil do pred ním stojaceho Fordu, ktorý mal v úmysle odbočiť doľava na Komenského ulicu. Informuje o tom piešťanský web pnky.sk. "" informoval pnky.sk veliteľ hasičského zásahu Martin Piškula. Približne po hodine bola najrušnejšia piešťanská komunikácia opäť plne prejazdná. Kolíziu riešia ako škodovú udalosť.V danom prípade nejde o prvú dopravnú nehodu, ktorej bol Ján Sokol účastníkom. Vo februári 2006, ako vtedy informovala TASR, auto s arcibiskupom, v ktorom bol aj jeho šofér, zastavilo pri Budmericiach, aby pomohlo posádke iného havarovaného vozidla. V tom okamihu do nich narazilo iné vozidlo. Sokola previezli so zlomeninami do trnavskej nemocnice. Začiatkom osemdesiatych rokov podľa portálu sme.sk Sokolovo auto v šmyku narazilo do stromu, následkom zranení zomrela o niekoľko dní jeho spolujazdkyňa, kuchárka jeho fary. Nehodu s nákladným autom mal mať podľa tohto zdroja aj v roku 1973, vinníkmi boli vtedy obaja šoféri.